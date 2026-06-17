Lionel Messi se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales al igualar a Klose con 16 goles
El capitán de la albiceleste anotó un hat-trick este martes y fue la figura en la goleada 3-0 ante Argelia en el debut por el grupo J del Mundial 2026.
Lionel Messi anotó un hat-trick en la goleada 3-0 de Argentina ante Argelia por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 16 goles, la misma cantidad que el alemán Miroslav Klose.
El rosarino de 38 años llegaba a este compromiso con 13 goles, uno menos que Kylian Mbappé, quien unas horas antes había marcado un doblete para Francia en la victoria 3-1 frente a Senegal.
Sin embargo, el 10 de la albiceleste logró superarlo con sus anotaciones ante la selección africana. La primera fue a los 17 minutos: recibió un pase de Rodrigo De Paul y remató con potencia al ángulo izquierdo para colocar el 1-0 parcial.
A media hora del final llegó su segundo tanto después de capitalizar el rebote que dejó el golero rival tras el remate de media distancia de Alexis Mac Allister. Y el tercero llegó a los 76 minutos después de recibir en la medialuna del área y definir con precisión para convertir la victoria en goleada.
Tres minutos más tarde Lionel Scaloni decidió reemplazarlo y el 10 recibió la ovación de los miles de argentinos presentes en Kansas City. Antes de retirarse le dejó la cinta de capitán a Nicolás Otamendi, uno de los que ingresó.
Con este tanto superó al brasileño Ronaldo Nazario, quien marcó 15 goles, y quedó en la misma línea que Klose pero teniendo al menos toda la fase de grupos por delante.
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