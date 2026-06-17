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El País Ovación Mundial

Lionel Messi se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales al igualar a Klose con 16 goles

El capitán de la albiceleste anotó un hat-trick este martes y fue la figura en la goleada 3-0 ante Argelia en el debut por el grupo J del Mundial 2026.

El País
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17/06/2026, 00:01
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Lionel Messi celebrando uno de los goles de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.
Lionel Messi celebrando uno de los goles de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.
Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

Lionel Messi anotó un hat-trick en la goleada 3-0 de Argentina ante Argelia por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 16 goles, la misma cantidad que el alemán Miroslav Klose.

El rosarino de 38 años llegaba a este compromiso con 13 goles, uno menos que Kylian Mbappé, quien unas horas antes había marcado un doblete para Francia en la victoria 3-1 frente a Senegal.

Sin embargo, el 10 de la albiceleste logró superarlo con sus anotaciones ante la selección africana. La primera fue a los 17 minutos: recibió un pase de Rodrigo De Paul y remató con potencia al ángulo izquierdo para colocar el 1-0 parcial.

A media hora del final llegó su segundo tanto después de capitalizar el rebote que dejó el golero rival tras el remate de media distancia de Alexis Mac Allister. Y el tercero llegó a los 76 minutos después de recibir en la medialuna del área y definir con precisión para convertir la victoria en goleada.

Tres minutos más tarde Lionel Scaloni decidió reemplazarlo y el 10 recibió la ovación de los miles de argentinos presentes en Kansas City. Antes de retirarse le dejó la cinta de capitán a Nicolás Otamendi, uno de los que ingresó.

Con este tanto superó al brasileño Ronaldo Nazario, quien marcó 15 goles, y quedó en la misma línea que Klose pero teniendo al menos toda la fase de grupos por delante.

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