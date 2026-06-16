Un debutante como destacado y Federico Valverde fuera del podio: los lectores votaron a los mejores de Uruguay

Uruguay debutó en la noche de este lunes por la Copa del Mundo 2026. Pese al empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita, la selección uruguaya se posicionó como primera del grupo H debido a la igualdad de España contra Cabo Verde a primera hora de la jornada. El rendimiento de la Celeste fue de menos a más durante el partido, y los lectores de Ovación tuvieron la posibilidad de calificar en una escala del 1 al 10 a los jugadores uruguayos que tuvieron participación en el encuentro.

Los jugadores con mejor calificación

El mejor evaluado, con un promedio de 7.3 puntos, fue el debutante Federico Viñas. El delantero que ingresó como titular en su primer partido por una Copa del Mundo, tuvo un papel clave en la ofensiva uruguaya con un total de cinco remates, de los cuales tres fueron directamente a puerta. Si bien no pudo convertir, el jugador del Real Oviedo fue un eslabón clave en la disputa aérea contra la defensa saudí: disputó cinco duelos aéreos y ganó cuatro, en su mayoría generando situaciones de peligro sobre el arco rival.

Federico Viñas durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

El segundo lugar elegido por los votantes fue para el autor del gol uruguayo, Maximiliano Araújo. El futbolista del Sporting CP no solo influyó directamente en el marcador con su gol al minuto 80, sino que fue uno de los atacantes más activos previo a ser sustituido por Brian Rodríguez inmediatamente después de convertir. El podio lo completa Juan Manuel Sanabria, quien ingresó desde el banco de suplentes por Matías Viña y mejoró el rendimiento del lateral izquierdo titular.

Federico Valverde, quien fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador del partido, se ubicó en la 12ava posición según el criterio de los votantes, con una valoración media de 6.1.

Los jugadores con peor calificación

En lo más bajo de la tabla se encuentra, justamente, Matías Viña con 3.3 puntos de puntuación promedio. El defensor de River Plate, de bajo rendimiento en la primera parte, jugó solo 45 minutos antes de que Marcelo Bielsa lo reemplazara por Juan Manuel Sanabria. Un poco por encima, le sigue otro de los jugadores que fueron sustituidos por el técnico argentino. Darwin Núñez compartió la delantera junto con Federico Viñas, pero no pudo realizar un buen partido y los lectores lo calificaron con un promedio de 3.9.

Matías Viña en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 ALEX SLITZ/AFP fotos

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, que realizó cinco modificaciones durante el encuentro, obtuvo una valoración media de 6.4 puntos. El argentino envió a la cancha desde el banco de suplentes a Juan Manuel Sanabria, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Valoración media de los jugadores según los lectores de Ovación