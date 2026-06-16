Tino Livramento se pierde el Mundial e Inglaterra llama de urgencia a Trevoh Chalobah como su reemplazo

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) informó este martes que el futbolista Tino Livramento, del Newcastle, sufrió una lesión en uno de sus gemelos durante el entrenamiento del pasado domingo. Los estudios realizados posteriormente confirmaron que no podrá formar parte del plantel inglés para el Mundial 2026.

"El defensor del Newcastle United, Livramento, se lesionó en un gemelo durante un entrenamiento el domingo por la tarde. Una prueba de imagen y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que lamentablemente no podrá seguir participando en el torneo con Inglaterra", indicó la (FA) mediante un comunicado oficial.

La noticia representa un duro golpe para el jugador de 23 años, que había logrado recuperarse a tiempo de distintos problemas físicos sufridos durante la temporada para poder cumplir el sueño de debutar en la Copa del Mundo 2026. Aunque inicialmente aparecía como alternativa de Reece James por el lateral derecho, su versatilidad también le permitía jugar por la izquierda por lo que contaba con posibilidades de sumar minutos en la fase de grupos.

En su lugar fue convocado Trevoh Chalobah, defensor de 26 años del Chelsea. Habitualmente se desempeña como zaguero central aunque varias veces ha jugado de lateral derecho, una versatilidad que se inclinó a su favor y que a la hora de buscar un reemplazo, Thomas Tuchel lo tuviese en cuenta.

La particularidad es que Chalobah tiene muy poca experiencia a nivel internacional. Hasta el momento, apenas disputó un encuentro con la selección de Inglaterra, este fue en junio de 2025 en la derrota 3-1 frente a Senegal en un amistoso.

Trevoh Chalobah durante un entrenamiento de la selección de Inglaterra. Foto: Instagram - @chalobah.

A su vez, llamó la atención que —ante lo ocurrido— el entrenador tampoco tuvo en cuenta al experimentado Trent Alexander-Arnold quien de hecho ya había quedado afuera en la nómina final que entregó.

Debido a los plazos reglamentarios, el futbolista del Chelsea no estaría disponible para el estreno ante Croacia, previsto para este miércoles en Dallas. Sin embargo, si podrá incorporarse al plantel para los siguientes compromisos del Grupo L frente a Ghana el 23 de junio en Boston y Panamá, el 27 de junio en Nueva Jersey.

El reglamento de la FIFA permite realizar sustituciones por lesión 24 horas antes del primer partido del seleccionado. Inglaterra utilizó esa ventana, aunque perdió a un jugador que llegaba con una gran ilusión y una oportunidad real de sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026.