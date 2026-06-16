Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Suscribite al canal de Youtube de Ovación: todo el Mundial 2026 en historias e imágenes

La cobertura de Ovación en la Copa del Mundo seguila en Youtube.

16/06/2026, 14:19
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Suscribite al canal de Youtube de Ovación para tener todas las historias y las imágenes del Mundial 2026. El minuto a minuto de la Selección, los entrenamientos, los estadios y la pasión de los hinchas en la Copa del Mundo. Entrevistas, historias, recorridas y lo que no ves en otros medios de lo que pasa en el evento deportivo más importante hoy acá.

Suscribirme gratis a Ovación
Hinchas de Uruguay en la previa del partido de Uruguay contra Arabia Saudita.
Hinchas de Uruguay en la previa del partido de Uruguay contra Arabia Saudita.
Foto: EFE

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar