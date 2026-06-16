Mundial 2026 en vivo hoy 16 de junio: el después del debut de Uruguay, partidos del día y las novedades

El Mundial 2026 tiene este martes 16 de junio una nueva jornada de competencias luego de lo que fue el lunes el estreno de la selección de Uruguay, que empató 1-1 con Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H en encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pero más allá de eso y de las repercusiones del partido que tuvo como gran figura al golero árabe Mohammed Al Owais, el fútbol continúa y este martes hay mucho para ver, empezando por el juego que protagonizarán Francia y Senegal desde la hora 16:00 de Uruguay.

Luego, a las 19:00, será el turno del estreno de Irak y de la Noruega de Herling Haaland, al tiempo que desde las 22:00 saldrá a escena la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentando a Argelia y ya en la madrugada del miércoles 17 de junio, a la 1:00 de la mañana, jugarán Austria y Jordania.