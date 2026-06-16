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Mundial 2026 en vivo hoy 16 de junio: el después del debut de Uruguay, partidos del día y las novedades

La Copa del Mundo tiene este martes su sexta jornada de competencias luego de lo que fue el lunes el estreno del equipo de Marcelo Bielsa que empató con Arabia Saudita 1-1 en Miami.

El País
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Hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami.
Hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami.
Foto: EFE.

El Mundial 2026 tiene este martes 16 de junio una nueva jornada de competencias luego de lo que fue el lunes el estreno de la selección de Uruguay, que empató 1-1 con Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H en encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pero más allá de eso y de las repercusiones del partido que tuvo como gran figura al golero árabe Mohammed Al Owais, el fútbol continúa y este martes hay mucho para ver, empezando por el juego que protagonizarán Francia y Senegal desde la hora 16:00 de Uruguay.

Luego, a las 19:00, será el turno del estreno de Irak y de la Noruega de Herling Haaland, al tiempo que desde las 22:00 saldrá a escena la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentando a Argelia y ya en la madrugada del miércoles 17 de junio, a la 1:00 de la mañana, jugarán Austria y Jordania.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay?

La Celeste, ya en Playa del Carmén, debe comenzar a preparar su segundo partido por la Copa del Mundo 2026. Lo tendrá este domingo ante la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00.

¿Qué dicen los medios internacionales tras el debut de Uruguay en el Mundial 2026?

Luego del empate de la selección de Uruguay con Arabia Saudita 1-1 en Miami, los medios internacionales se hicieron eco de la igualdad del equipo de Marcelo Bielsa y hablaron de lo que dejó en el encuentro. Del Araújo "evitó un bochorno" a "se empeña en ser como España".

Leé la nota acá.

Nota de El País sobre Uruguay-Arabia.
Nota de El País sobre Uruguay-Arabia.
Foto. Captura.

¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!

Con el estreno de la selección de Uruguay a un lado y ya pensando en el próximo partido del domingo frente a Cabo Verde, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026.
Hinchas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026.
Foto: EFE.

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