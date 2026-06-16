Del Araújo "evitó un bochorno" a "se empeña en ser como España": qué dicen los medios del mundo del debut de Uruguay

La selección de Uruguay empató ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026 gracias al gol de Maxi Araújo cuando el marcador estaba 1 a 0 abajo. De igual manera, el seleccionado finalizó la actividad del grupo H como primero, teniendo en cuenta que Cabo Verde y España culminó en empate sin goles y con más amarillas.

En este contexto, los medios internacionales se pronunciaron sobre el debut de la Celeste, al que definieron desde "decepcionante" a que ”le faltó sintonía fina", mientras que desde el Viejo Continente señalaron que "imita" a La Roja.

"Uruguay se empeña en ser como España", tituló el medio español As. Y agregó: "Los de Bielsa tampoco pueden ganar frente a Arabia Saudí y el grupo queda totalmente abierto tras la primera jornada".

El titular de As sobre Uruguay. Foto: Captura.

En esta misma línea, escribieron: "Los favoritos tiemblan. Primero fue España y Uruguay quiso imitar a la campeona de Europa, no pasando del empate ante una más que ordenada Arabia Saudi, que supo sacar provecho de todos sus argumentos al máximo, algo que no sucedió con la selección de Bielsa. Todo queda como si no se hubiera disputado esta jornada. Cuatro equipos igualados a puntos, pero con el enfrentamiento pendiente entre ambos en Guadalajara para cerrar la primera fase. El grupo se pone tenso y no se permiten más fallos. El otro fútbol se pone serio y el llamado dominante se duerme en los laureles y se cree lo que no es".

El País de España, por su parte, tituló: "Arabia Saudí también le arranca un empate histórico a Uruguay y alivia a España". De esta manera, destacó el gol de Araújo: "El tanto de Maximiliano Araújo a diez minutos del final evitó un bochorno de época a los charrúas y, de alguna manera, alivió a la selección de Luis de la Fuente. Las cuatro selecciones comenzarán la segunda jornada con un punto, por lo que la pelea por acabar primero de grupo para evitar a Argentina en el cruce de dieciseisavos sigue intacta".

Nota de El País sobre Uruguay-Arabia. Foto. Captura.

The Athletic, portal deportivo de The New York Times, se limitó a informar sobre el partido sin mucho juicio de valor. "Uruguay leave it late to rescue point against Saudi Arabia at 2026 World Cup (Uruguay logra rescatar un punto en el último minuto contra Arabia Saudí en el Mundial de 2026)", comienza la nota en la que se informa que "Uruguay esperó hasta el último momento para rescatar un punto contra Arabia Saudí en un empate 1-1 que deja el Grupo H del Mundial completamente abierto".

La Nación, por su parte, dijo que a la Celeste "le faltó sintonía fina: empezó pasivo y después se pasó de rosca con los ataques aéreos".

La Nación y su nota sobre el debut de Uruguay. Foto: Captura.

"Jugó todo el segundo tiempo metido en el área de Arabia Saudita, pero no le alcanzó para conseguir más que un empate. Regaló el primer tiempo, en el que estuvo casi paralizado, y en el segundo atacó en tromba, le hirvió la sangre, pero también le faltaron cabeza y calidad para mostrar más recursos que la seguidilla de centros", redactó el medio argentino.

El Tiempo, de Colombia, comenzó su nota con este titular: "Uruguay decepciona en su debut en el Mundial y rescata con angustia un empate contra Arabia".

Nota de El Tiempo sobre Uruguay-Arabia. Foto: Captura.

En esta línea, valoró: "Uruguay sufrió, vivió toda la angustia, perdía con Arabia 1-0, no encontraba el libreto ni la fórmula para empatar, hasta que a 10 minutos del final apareció Maximiliano Araújo para clavar un remate fuerte y salvar a los charrúas en el estreno en el mundial, con empate 1-1".

En Brasil, O Globo, destacó a los mundialistas que juegan en el Brasileirao. "Tras ir perdiendo en el marcador, Uruguay salió con más fuerza en la segunda parte, obligando a sus rivales a desplegar dos líneas defensivas casi dentro de su propia área mientras el balón circulaba de un lado a otro. La entrada de Canobbio, procedente del Fluminense, y posteriormente de De la Cruz, del Flamengo, dio mayor dinamismo al ataque. Los uruguayos llegaron a tener casi el 80% de la posesión y acumularon siete disparos, uno de ellos al poste y dos a puerta, detenidos por Al-Owais".