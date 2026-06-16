Uruguay, un empate con gusto a poco y cambios positivos: se generó mucho y Bielsa estuvo astuto con las variantes

Uruguay fue una locomotora en el segundo tiempo. Fue y fue hasta encontrar el gol del empate. Y mereció ganar. Hizo los méritos de sobra por la victoria, aunque no alcanzó y se tuvo que conformar con el 1-1 en su estreno en el Mundial contra una Arabia Saudita que aprovechó su único tramo de superioridad para abrochar el parcial 1-0 a los 40 minutos.

La Celeste encontró los caminos para ofender a Arabia Saudita y lanzó el equipo al ataque. Generó innumerables situaciones claras de gol, pero se encontró con un partido para el recuerdo de Mohammed Al Owais, el arquero árabe que atajó con determinación, transmitió seguridad y sacó pelotas increíbles. Tanto que se le cuestionó a esta selección carecer de peso ofensivo después de la Copa América de 2024, que encontró los caminos para atacar en su estreno mundialista.

Para ello fueron claves las variantes de Marcelo Bielsa en el entretiempo con los ingresos de Agustín Canobbio y de Juan Manuel Sanabria. El lateral entró por Matías Viña, de flojísimo rendimiento, mientras que el extremo le dio más presencia a Uruguay por derecha y llevó a que mejorara su nivel Federico Valverde, después de un primer tiempo en el que no se halló jugando como cuarto volante (también es cierto que la Celeste priorizó jugar por izquierda en varios pasajes del primer tiempo).

Además, fue un partido en el que Bielsa estuvo rápido y acertado con los cambios, otra de las grandes críticas que recibió el DT en gran parte de su conducción desde que es entrenador de Uruguay. Es que cuando el empate no apareció le dio ingreso a Nicolás De la Cruz por Manuel Ugarte, retrasando algo más a Rodrigo Bentancur y dejando libre al jugador del Flamengo, que entró bien y preciso con la pelota. De igual forma que ingresó muy bien Brian Rodríguez, en sustitución de un Maximiliano Araújo que recién había hecho el merecido 1-1 tras un cabezazo de Federico Viñas que, otra vez, había sacado el arquero.

Brian ingresó con confianza, encaró de izquierda al medio en un par de oportunidades y tuvo un tiro que rozó el vertical. Su presencia, así como la de Canobbio por el otro sector (algo entreverado, pero apostando al 1 vs 1) generaron que los laterales se quedaran de forma permanente atrás, en un equipo árabe que solo se limitó a defender mientras veía cómo Uruguay le manejaba la pelota en sus narices y no lograba hilvanar una sola jugada de contra.

Maximiliano Araújo celebra su gol en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Después del empate, Uruguay no perdió el envión y continuó siendo el protagonista, empujando por los hinchas y por la conciencia de que había con qué revertir el marcador y vencer a los verdes, que hicieron el tiempo que pudieron, empezando por el golero, que en un par de veces se tiró acusando lesiones que no eran tales para frenar el envión de la selección uruguaya.

Los dirigidos por Bielsa tuvieron la calma y la paciencia que no tuvieron en otros momentos en los últimos dos años y se fueron con el sabor agridulce, sabedores de que tuvieron que haber ganado, pero que se llegó el tramo final del juego abajo en el marcador, sabiendo que el empate a cero entre Cabo Verde y España también incidía por el punto que consiguieron sorpresivamente los africanos ayer en el primer partido que se jugó en el Grupo H.

El que lee este comentario seguramente diga, pero, ¿Uruguay ganó? No, no lo hizo. Es cierto, y usted lector, tiene todo el derecho de cuestionar estas líneas positivas, pero es de orden resaltar todo lo bueno que hizo Uruguay y, principalmente, los aspectos del juego en los que evolucionó respecto al final de las Eliminatorias y a los últimos cuatro partidos amistosos, que involucraron a Estados Unidos, México, Inglaterra y Argelia.

Rodrigo Bentacur durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Es momento de mirar el medio vaso lleno y no hacer tanto hincapié en los aspectos negativos que tuvo Uruguay, como el mal primer tiempo de Matías Viña, o el poco contacto con la pelota que tuvo Darwin Núñez, o la incomodidad de Valverde en los iniciales 45’, o las dificultades para marcar las pelotas aéreas en contra, algo que terminó afectando en el gol que hizo Arabia Saudita tras un rebote algo defectuoso de Fernando Muslera en una pelota muy difícil.

Uruguay no jugó un buen primer tiempo, fue ampliamente superior en el complemento y se fue con la sensación de que tenía el triunfo entre las manos. El domingo espera Cabo Verde.