Quién es Mohammed Al Owais, el héroe Saudí que impidió la victoria de Uruguay en el debut del Mundial 2026

El debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 fue con empate 1 a 1 con el sabor amargo para los dirigidos por Marcelo Bielsa ya que insistieron durante todo el segundo tiempo pero se agigantó la figura de Mohammed Al-Owais que impidió la victoria Celeste.

Nacido el 10 de octubre de 1991 en Al-Hasa, Arabia Saudita. Mide 1,85 metros y se desempeña como golero del seleccionado Saudí donde tiene más de 60 partidos disputados. Se formó en las divisiones juveniles del Al-Shabab FC, donde debutó profesionalmente en 2012 y permaneció hasta 2017.

Luego pasó al Al-Ahli Saudi FC y en 2022 fichó por el poderoso Al-Hilal SFC, con el que conquistó títulos locales e internacionales y además fue compañero de Darwin Nuñez en la temporada 2025, a su vez, en el debut mundialista se los vio tener un breve diálogo entre risas mostrando su buen relacionamiento. Desde 2025 juega en el Al-Ula FC de la segunda división de Arabia Saudita.

Su historia con la selección saudí comenzó en las Eliminatorias para Rusia 2018. Debutó oficialmente en noviembre de 2016 ante Japón y desde entonces acumuló más de 60 partidos internacionales.

La gran explosión de Al Owais llegó en el Mundial de Qatar 2022. Tras la goleada sufrida ante Rusia en 2018, se adueñó del arco saudí y cuatro años más tarde alcanzó reconocimiento mundial al ser elegido el mejor jugador en la histórica victoria 2 a 1 sobre Argentina, resultado que cortó una racha de 36 partidos invictos de la Albiceleste. Sus atajadas ante Lionel Messi y compañía lo transformaron en un héroe nacional.

Darwin Núñez abraza al golero de Arabia Saudita Mohammed Alowais durante el partido Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

En la previa del Mundial 2026 también mostró vigencia. Fue titular en el empate sin goles frente a Senegal y respondió con atajadas claves que le permitieron llegar con viento en la camiseta la cita mundialista.

Este lunes volvió a lucirse sacando prácticamente todo lo que se acercó a su área, donde se destacaron un cabezazo de Federico Viñas desde muy cerca donde demostró grandes reflejos y luego atajó un remate de Federico Valverde esquinado sobre su palo izquierdo, dos de las tantas que respondió bien el guardameta.

¡¡QUÉ PELOTA SACÓ AL OWAIS!!



Federico Viñas se tiró de palomita y el arquero de Arabia Saudita se lució con la atajada.



La jugada fue anulada por infracción previa en ataque. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Qk2tDDhKcU — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026

Para la suerte de Uruguay en la única que falló, permitió que convirtiera Maximiliano Araújo que definió incómodo casi sin ángulo pero el guardameta saudí descuido su parante más cercano permitiendo el grito de gol de los más de 20 mil hinchas uruguayos presentes en el Estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.