“Hicimos figura al arquero”, dijo Viñas tras el debut de Uruguay en el Mundial y explicó su cambio de posición

Sabor agridulce en el debut de Uruguay en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. La Celeste, que sorprendió con el once inicial, se fue abajo en el marcado al entretiempo y Marcelo Bielsa se vio obligado a replantear el esquema. Federico Viñas que integró el once inicial al igual que Darwin Núñez, cambió de posición cuando salió el artíguense.

A pesar de que la selección uruguaya propuso en los primeros minutos del partido, poco a poco Arabia Saudita comenzó a arrimarse al arco defendido por Fernando Muslera a base de tiros de esquina. En uno de ellos, a los 37 minutos, el arquero de la Celeste apareció con una gran atajada pero, minutos después, llegó la apertura del equipo asiático por la misma vía.

Uruguay se fue al entretiempo perdiendo y Bielsa se vio obligado a cambiar. Refrescó piernas cambiando a Matías Viña para el ingreso de Juan Manuel Sanabria y, con el ingreso de Agustín Canobbio por Darwin Núñez, Fede Viñas pasó de jugar por banda derecha a tomar la posición de delantero centro que habitúa en el Real Oviedo de España.

“En lo personal me sentí bien, más cómodo en el segundo tiempo porque jugué en mi posición natural, pero uno trata de jugar donde diga el entrenador”, transmitió el delantero una vez finalizado el partido. En el segundo tiempo tuvo tres cabezazos que obligaron al arquero de Arabia muy buenas respuestas. De hecho el gol del empate, de Maxi Araújo, llega tras un cabezazo de Viñas y un rebote del arquero Mohammed Al-Owais.

¡¡FEDE VIÑAS NO, PERO EN EL REBOTE MAXI ARAÚJO SÍ!! ¡¡FALTANDO 10 MINUTOS, URUGUAY SE PONE 1-1 ANTE ARABIA SAUDITA EN MIAMI!!



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Las sensaciones de la Celeste tras el debut en el Mundial no fueron las mejores. “Amargura, tristeza porque tuvimos muchas chances, pero no estuvimos finos. Hicimos figura al arquero de ellos y es calentura más que nada”, manifestó Viñas.

El delantero de la selección uruguaya notó el cambio que tuvo el equipo para los segundos 45 minutos y está claro que ese es el funcionamiento y rendimiento que se espera de la Celeste. “Sabíamos que en el primer tiempo no habíamos hecho lo trabajado y en el segundo tiempo se vio el trabajo de estas semanas y también mucha rebeldía. Encontramos el empate pero lamentablemente no pudimos encontrar el de la victoria”, analizó el delantero del Oviedo.