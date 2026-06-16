Valverde tras el empate de Uruguay con Arabia: "Tenemos que quedarnos con lo que hicimos en el segundo tiempo"

La selección de Uruguay no pudo sumar tres puntos en su debut mundialista: empató 1-1 con Arabia Saudita en Miami y el grupo H quedó con las cuatro selecciones con un punto, ya que España y Cabo Verde también empataron, pero sin goles en ese caso.

La Celeste comenzó perdiendo por un gol de Abdulelah Al-Amri en el primer tiempo, pero mejoró notoriamente su imagen en el complemento: logró empatarlo por un gol de Maxi Araújo a los 80' y asedió el arco árabe para convertir al arquero Mohammed Al-Owais en la gran figura de la noche.

En esa línea, el capitán de la Celeste Federico Valverde, que tuvo un remate sobre el final —desde afuera del área, rastrero y a colocar— que el arquero sacó de un manotazo abajo, valoró el sacrificio del equipo, pero no ocultó la "frustración" por no haber conseguido una victoria en el debut que hubiera posicionado a la Celeste mucho mejor de cara a la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Sobre la mejora en el segundo tiempo, el Pajarito asintió: "Sí, mucho mejor creo que mejoramos la mentalidad, la intensidad". Pero en general analizó: "Creo que obviamente nos jugó un poco en contra el debut, los nervios, la ansiedad de siempre ir a buscar le gol".

"Creo que en el segundo tiempo pudimos hacer más lo que nos pidió el entrenador", reiteró. "Queríamos ganar así que enojados, frustrados, pero yo como capitán contento por el sacrificio de todos mis compañeros. El partido fue duro para nosotros y duro para ellos".

Al final volvió a insistir en cómo el equipo buscó y encontró los caminos en la segunda parte: "Tenemos que quedarnos con lo que hicimos en el segundo tiempo: jugar más, presionar más, trabajar más".

Y por último agradeció a la gente que acompañó: "Agradecer a la gente que estuvo hasta el último minuto alentando y empujando. Nos dio mucha alegría, una energía tremenda, agradecerles de corazón y decirles que vamos a trabajar el triple para que el próximo partido lo podamos ganar".