El gesto típico de Marcelo Bielsa en las fotos oficiales del Mundial 2026 que genera repercusiones

Las fotos oficiales de la delegación de Uruguay para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá dejaron una curiosidad en torno al entrenador Marcelo Bielsa. Algo que quizás no le llame la atención a los uruguayos, acostumbrados al perfil bajo y personalidad introvertida del argentino, que ya lleva tres años al frente de la Celeste, pero sí está generando repercusiones a nivel internacional.

Cada vez que posó para una foto o video oficial de la FIFA —las típicas fotos del Media Day y videos que son utilizados para la presentación de los equipos, tanto en la pantalla gigante los estadios como en las redes sociales—, el seleccionador de Uruguay agacha la cabeza o desvía la mirada de la cámara.

Se trata de algo similar a lo que hizo en aquella primera conferencia cuando fue presentado como director técnico de la selección, y que repite en cada conferencia aunque en menor medida que esa primera vez, ya que con los años parece haber entrado en confianza con los periodistas uruguayos.

Lo que hoy ocasionalmente hace Bielsa en las conferencias es bajar la mirada y no mirar a los ojos a los periodistas que preguntan, un gesto que las primeras veces fue tomado como una especie de falta de respeto, pero que el argentino intentó explicar en más de una ocasión argumentando que es una persona poco sociable aún cuando está en ámbitos junto a mucha gente.

🇺🇾 ¡UNA NUEVA COPA DEL MUNDO PARA EL LOCO! Marcelo Bielsa ya posó en el Media Day de cara al comienzo del Mundial 2026. ¿Cómo le irá a Uruguay?



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"Siempre estoy con un diario en la mano para no tener que hablar con la gente", dijo en una oportunidad para explicar ese rasgo de su personalidad que en Uruguay no se entendía del todo.

Pero ahora la polémica vuelve a estar sobre la mesa por las fotos oficiales de Bielsa en el Mundial 2026, y una de las teorías que empieza a genera debate y cruce de opiniones en las redes sociales es que se trata de una forma que el argentino tiene de pronunciarse en contra de la Copa del Mundo, por ejemplo por las innovadoras pausas de rehidratación que en realidad no son más que pausas comerciales a mitad de cada tiempo. Sin embargo, como se ve en el video adjunto, el DT mira hacia la cámara durante varios segundos y es sobre el final cuando baja la mirada.

De hecho, sobre el tema de las pausas comerciales en la conferencia de prensa previa al debut de Uruguay Bielsa se limitó a declarar: "Es una decisión tomada, los motivos son claros y no es necesario que agregue opiniones que son unánimes".

Esta Copa del Mundo es la tercera de Bielsa como entrenador: la primera fue al frente de la selección de Argentina en Corea/Japón 2002 y la segunda fue con la selección de Chile en Sudáfrica 2010.