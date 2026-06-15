El uno por uno de Uruguay tras el primer tiempo ante Arabia en el Mundial: Viñas, Araújo y Muslera, destacaron

Los primeros 45 minutos se fueron con Uruguay abajo en el marcador ante Arabia Saudita, pero más allá de eso, hubo cosas interesantes y sobre todo se vieron en lo hecho por Maximiliano Araújo y Federico Viñas que gestaron, incluso entre ellos, las mejores chances. Fernando Muslera fue protagonista con varias atajadas, más allá de que poco pudo hacer en el gol árabe.

Fernando Muslera

Entró poco en acción y sus principales participaciones fueron con el pie porque primero se esforzó para evitar un tiro de esquina, que no consiguió, pero luego cortó un envío largo de muy buena manera donde amortiguó la pelota con el pecho y luego jugó. Pero todo cambió a los 10 minutos del cierre de la primera parte, tuvo que cortar un centro y lo hizo muy bien con los puños y al instante, una enorme atajada para evitar el gol volando sobre su mano izquierda. En el gol atajó bien el cabezazo, poco por hacer en el rebote.

Guillermo Varela

Aguantó bien con los ataques de Salem Al Dawsari, la figura de Arabia Saudita, y además cuando pudo llegó bien al ataque, más allá de que no pudo poner pelotas peligrosas dentro del área rival.

Sebastián Cáceres

Participó poco, porque el juego así lo llevó. Arabia Saudita no generó demasiado peligro, pero cuando el zaguero del América tuvo que actuar lo hizo bien. Seguro y cerró en uno de los intentos de la selección asiática.

Mathías Olivera

Al igual que su compañero de zaga, no tuvo demasiado trabajo, pero se mostró un poco más claro con pelota al momento de salir desde el fondo con pelota dominada.

Matías Viña

Alternó buenas y malas y es que recuperó pelotas en salida y también trepó bien por izquierda, pero en ocasiones perdió algunas pelotas y no se sintió cómodo cuando fue el encargado de salir con esférico dominado.

Rodrigo Bentancur

No entró demasiado en juego con la pelota y eso Uruguay lo sintió. En una de las primeras llegadas peligrosas de Arabia Saudita cometió una infracción que permitió la pelota quieta para el rival. En el gol de los asiáticos termina quedando mal parado tras el rebote.

Manuel Ugarte

Mejor en la marca que en el trato de la pelota. No pudo entrar demasiado en juego, sobre todo porque Arabia salteó mucho la mitad de cancha. Sobre el cierre del primer tiempo cortó una jugada peligrosa.

Federico Valverde

Se movió por todo el frente de ataque. Apareció por derecha y por momentos por el centro. No pudo mostrar sus mejores virtudes, sobre todo en la velocidad por punta y los potentes remates.

Federico Viñas

Tuvo la más clara luego de que Maximiliano Araújo pusiera una pelota en el área que conectó de palomita provocando una gran atajada del guardameta de Arabia Saudita. Repitió la fórmula sobre el cierre con un cabezazo bien direccionado, pero con poca fuerza.

Maximiliano Araújo

Muy activo por el sector izquierdo. Fue el que generó la primera chance de peligro con un remate desde lejos que el arquero despejó de forma poco ortodoxa, pero efectiva. Minutos después, habilitó a Federico Viñas para el cabezazo del atacante. Generó la primera amarilla del rival. Muy buena pelota para otro cabezazo de Viñas.

Darwin Núñez

Le generaron poco juego al delantero y eso llevó a que no tuviera el efecto esperado en el área de Arabia Saudita, aunque sus movimientos generaron los espacios para Viñas.