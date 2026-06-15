Enviados a Miami, Estados Unidos
La selección de Uruguay se estrena en el Mundial 2026 y en medio de una gran expectativa enfrenta desde la hora 19:00 a la selección de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut de ambos equipos en el Grupo H de este torneo que por primera vez en la historia tiene la presencia de 48 países.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan a esta Copa del Mundo con el objetivo y la ilusión de mejorar lo hecho en Qatar 2022, certamen en el que la Celeste, con Diego Alonso como entrenador, no pudo ni siquiera superar la fase de grupos.
Del otro lado, la selección uruguaya tendrá a un conjunto árabe que en la edición anterior consiguió un resultado histórico al vencer a Argentina y que ahora, bajo el mando de Georgios Donis busca seguir creciendo basado en una fuerte liga local que no para de sumar figuras de renombre internacional.
En cuanto a las probables alineaciones, Uruguay saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez, mientras que Arabia Saudita con Nawaf Al Aqidi; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi; Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr, Ziyad Aljohani; Sultan Mandash, Firas Al Buraikan, Salem Al Dawsari.
Luis Suárez irá al Hard Rock Stadium para ver el estreno de Uruguay en el Mundial 2026
Como lo dijo reiteradas ocasiones antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, Luis Suárez, un histórico de la selección uruguaya, aportará desde su rol de hincha y asistirá al debut de la selección de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial. El Pistolero confirmó a Ovación que acudirá, junto a su familia, al Hard Rock de Miami, estadio en el que la Celeste hará su estreno por el Grupo H, este lunes desde las 18:00 horas locales, es decir, las 19:00 de Uruguay.
Leé la nota acá.
¿Dónde ver en vivo el estreno de Uruguay en el Mundial 2026?
El partido que desde la hora 19:00 de Uruguay, la Celeste jugará frente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+, Paramount+.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del estreno de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 que será desde la hora 19:00 frente a la selección de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.