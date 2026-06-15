Enviados a Miami, Estados Unidos

La selección de Uruguay se estrena en el Mundial 2026 y en medio de una gran expectativa enfrenta desde la hora 19:00 a la selección de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut de ambos equipos en el Grupo H de este torneo que por primera vez en la historia tiene la presencia de 48 países.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan a esta Copa del Mundo con el objetivo y la ilusión de mejorar lo hecho en Qatar 2022, certamen en el que la Celeste, con Diego Alonso como entrenador, no pudo ni siquiera superar la fase de grupos.

Del otro lado, la selección uruguaya tendrá a un conjunto árabe que en la edición anterior consiguió un resultado histórico al vencer a Argentina y que ahora, bajo el mando de Georgios Donis busca seguir creciendo basado en una fuerte liga local que no para de sumar figuras de renombre internacional.

En cuanto a las probables alineaciones, Uruguay saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez, mientras que Arabia Saudita con Nawaf Al Aqidi; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi; Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr, Ziyad Aljohani; Sultan Mandash, Firas Al Buraikan, Salem Al Dawsari.