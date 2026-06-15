La selección de Uruguay ya está preparada para su debut contra Arabia Saudita en el Mundial 2026, este lunes a partir de las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Más de tres millones alentarán a la Celeste: algunos en el estadio, la gran mayoría en el paisito y unos pocos se animarán a acompañarla desde el país rival.

Ximena Barallobre y Richard Suárez, dos uruguayos que viven en Arabia Saudita, conversaron con El País horas antes del partido y detallaron cuán encendida está allí la fiebre mundialista, qué expectativas tienen para el partido y cómo el fútbol es la carta de presentación de Uruguay en el mundo.

De Carreño a Darwin Núñez: en Arabia Saudita nos conocen por el deporte rey

Ximena acababa de aterrizar en Arabia Saudita. Había leído sobre el país antes de mudarse, pero la incertidumbre todavía era grande. Por respeto al país desconocido, llegó “toda tapada” con el atuendo típico de túnica y hiyab. Al llegar al primer control, un hombre le pidió el pasaporte y cuando vio que llegaba desde Uruguay empezó a festejar. “Soy fan de Al-Nassr, amo a Daniel Carreño”, le dijo el hombre. Era su primer diálogo con un saudí e increíblemente la paz le volvió al cuerpo al darse cuenta que el fútbol era un lenguaje universal, uno que la podía unir a un nuevo país hasta llamarlo hogar.

Ximena Barallobre tiene 38 años y se mudó a Riad en 2018. Trabajaba en yates privados contratada por agencias hasta que un día dijo que no quería trabajar más en el mar, “quería algo libre de fiesta”. Así fue que le ofrecieron dos opciones para mudarse: Egipto o Arabia Saudita y se quedó con la segunda opción.

A pesar de que su decisión causó temores en su entorno, después de ocho años viviendo allí ha logrado transmitir que es un lugar seguro, lleno de gente hospitalaria.

“Es un país bastante futbolero. Desde hace días están planificando puntos de encuentro para ver el partido contra Uruguay: cafeterías, restaurantes o pantallas gigantes”, cuenta a El País.

El partido es a la una de la mañana local, pero no es un problema. Según detalla Barallobre, sobre las 18:00 “recién está empezando el día”, dado que más temprano llega a haber temperaturas de hasta 45°C y la vida nocturna es la opción elegida por todos.

“Hay bastante respeto a la selección uruguaya, conocen mucho la conexión de jugadores de fútbol y directores técnicos. El que arriesga a que gana Arabia Saudita no arriesga más de un 2-1; algunos dicen empate 1-1. Sí es verdad que se tienen muchísima fe por haberle ganado a Argentina en el Mundial pasado y porque en el mundial de Rusia Uruguay ganó 1-0, no fue una gran diferencia de goles”, detalla Ximena.

Después de ocho años viviendo allí, ver este partido la hace tener “sentimientos encontrados”. Sin embargo, no duda en que asistirá a ver el partido en una pantalla gigante. Eso sí, con la remera de Uruguay y las uñas pintadas de celeste y por encima con un atuendo verde típico —“el mismo que usó Messi en negro cuando fue a levantar la copa”— a modo de respeto y agradecimiento.

Aunque no tiene otros amigos uruguayos en la ciudad, cada vez que le preguntan de dónde es y ella responde “de Uruguay”, los locales recuerdan a Luis Suárez y “otros son muy fans de Diego Forlán”. Y hoy por hoy enfatiza que su compatriota es Darwin Núñez. “Por suerte hoy va a estar ocupado, ojalá que haciendo muchos goles”, dijo risueña.

Darwin Núñez celebra su gol con la camiseta de Al Hilal. Foto: @alhilal.

Un barbero con alma charrúa en Arabia Saudita

Richard Suárez tiene 33 años, es barbero y lleva viviendo en la ciudad de Yeda desde 2020. “Por la pandemia me surgió la oportunidad de emigrar y en lo económico me servía un montón. Fueron muy difíciles los primeros dos años. Después uno se va haciendo, a lo charrúa”, cuenta al otro lado del teléfono.

A pesar de haber tenido un arranque complejo, cuenta que “se pudo salir adelante” y ahora ya está bien establecido. Allí, se casó con una saudita-africana y formó “una familia hermosa”. Pero cuando juega la Celeste, el corazón siempre tira.

“No nos identifican con nada. Muchas veces me preguntan si soy argentino y les digo que sí para hacerla corta” o “muchos me dicen ‘a Suárez lo recuerdo por la mordida al italiano’, y yo me muero de risa”, detalla.

Richard Suárez es barbero y vive en Arabia Saudita desde 2020 Foto: Richard Suárez

Al igual que Ximena, Richard cuenta que los saudíes “son muy futboleros” y los partidos del Mundial se pasan “hasta en las salas de cine”. “Piensan que puede ser un partido fácil y nos pueden pasar por arriba. Ojalá que no, porque tengo un par de apuestas con amigos. Ellos sí o sí quieren ganar porque, si ganan, el rey les da un feriado”, agrega entre risas.

A tal punto llegan las ganas de ganar, que su esposa, que trabaja como profesora de inglés en un colegio, le llegó a decir: “Te amo, pero quiero que pierdas” para poder asegurarse el día libre.

Fuera de las bromas, Richard resalta que “el saudí es muy simpático con los extranjeros” y que en su peor momento, un saudí que hablaba español le pagaba “el desayuno, el almuerzo y la cena” sin preguntarle nada, “solo para ayudar”.