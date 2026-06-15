Luis Suárez y su familia asistirán al debut de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita

Enviados a Miami, Estados Unidos

Como lo dijo reiteradas veces antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, Luis Suárez, un histórico de la selección uruguaya, aportará desde su rol de hincha y asistirá al debut de la selección de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial.

“Me sacrifiqué muchos años por mi país. Siempre entregué todo y hoy me toca ser un hincha con mi familia y tratar apoyar a todos los compañeros que hay hoy en día para que a Uruguay le vaya bien”, había expresado Suárez días atrás.

El Pistolero confirmó a Ovación que acudirá, junto a su familia, al Hard Rock de Miami, estadio en el que la Celeste hará su estreno mundialista por el grupo H, este lunes desde las 18 horas locales, es decir, las 19:00 de Uruguay.

Al estar radicado en la misma ciudad donde la Celeste jugará los dos primeros partidos de la fase de grupos, era factible que quien se desempeña como delantero del Inter Miami acudiera a alguno de los encuentros de la selección a la que le dio muchas alegrías.

El salteño se encuentra de vacaciones por el parate del Mundial y tiene contrato en Inter Miami hasta diciembre de 2026, tras extender su vínculo en diciembre del año pasado.

También se harán presentes en el partido los presidentes de la FIFA y Conmebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, respectivamente.