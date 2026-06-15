Uruguay debuta en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita: hora y dónde ver un estreno con gusto muy especial

Enviados a Miami, Estados Unidos

Las horas de este lunes van a pasar un poco más lento. Va a parecer que el reloj no quiere avanzar y es que habrá que esperar hasta las 19:00 para uno de esos momentos que quedan marcados para el jugador y para el hincha: el debut de Uruguay en el Mundial 2026.

Será enfrentando a Arabia Saudita, una selección que ya sabe de dar batacazos y de complicar a rivales sudamericanos como lo hizo en el estreno de Qatar 2022 al vencer a Argentina, pero se medirá ante una Celeste que tiene clara su meta: comenzar con el pie derecho.

Los estrenos nunca son sencillos. Los nervios, la ansiedad y la expectativa de qué ocurrirá en esos 90 minutos hacen que sean de las paradas más complicadas, pero Uruguay conoce de eso y en el plantel saben que este encuentro será una inyección anímica para lo que se viene por delante en la competencia.

Claro está, que los antecedentes a veces pueden llamar la atención porque fue derrota ante Dinamarca en 2002, empate ante Francia en 2010 y una nueva caída ante Costa Rica en 2014, pero el triunfo ante Egipto en 2018 y el empate -mereciendo más-ante Corea del Sur en 2022 son aliciente para el encuentro de esta tarde.

Con bajas como las de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, pero con el mediocampo estelar de la Celeste formado por Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y la presencia de Darwin Núñez en la ofensiva, los dirigidos por Marcelo Bielsa salen a escena buscando cosechar tres unidades que pueden marcar un antes y un después en la competencia teniendo en cuenta que luego tocará enfrentar a Cabo Verde y España.

Como si eso fuera poco, el Hard Rock Stadium de Miami, donde hoy se disputa el encuentro, tiene buenos antecedentes en estrenos de la Celeste porque allí fue que Uruguay debutó frente a Panamá por Copa América con triunfo por 3-1 en una jornada donde hubo goles de nombres que hoy se repiten: Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña.

Uruguay vs. Arabia Saudita:

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita: Nawaf Al Aqidi; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi; Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr, Ziyad Aljohani; Sultan Mandash, Firas Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

Hora: 19:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+, Paramount+

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Árbitro: Maurizio Marianni (ITA)

Asistentes: Daniele Bindoni y Alberto Tegoni (ITA)

Cuarto árbitro: Drew Fischer (ITA)

Quinto árbitro: Michael Barwegen (CAN)

VAR: Marco Di Bello (ITA), Ivan Bebek (CRO) y Jerome Brisard (FRA)