Arabia no está "para defenderse": Georgios Donis, técnico saudí, sobre su debut contra Uruguay en el Mundial

El seleccionador de Arabia Saudita, Georgios Donis, dio una conferencia de prensa previo al debut de su selección contra Uruguay por el Mundial 2026. El entrenador de origen griego destacó que la celeste es "un equipo muy fuerte, con un gran entrenador".

Sin embargo, el técnico promete que su selección no llegó hasta el Mundial para replegarse o jugar de forma defensiva contra Uruguay: "Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr", expresó.

"No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender", añadió en la conferencia de prensa previa al partido de la primera fecha del Grupo H de este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami. Además, agregó que su plantel no piensa en los siguiente partidos, sino que está enfocado exclusivamente en el enfrentamiento ante el equipo charrúa.

Sobre el grupo que completan la selección de Cabo Verde y España, el entrenador lo destacó como uno de los grupos más complejos de todo el torneo: "Siento que nuestro grupo es uno de los más difíciles de este Mundial", expresó. El encuentro también supondrá el estreno en partidos oficiales de Donis como seleccionador saudí, un puesto que asumió a finales del pasado abril tras la destitución de Hervé Renard.

El despido de Renard, quien dirigió a la selección durante las eliminatorias y ya estuvo a cargo del banquillo durante el Mundial 2022, en el que Arabia Saudita derrotó por 1-2 a Argentina, dejó a su sucesor sin apenas tiempo de preparación para el torneo de selecciones. "Para ser sincero, he entrenado al equipo durante 12 sesiones en total", confesó Donis, quien dio la lista de convocados al Mundial antes de haber llegado al banco de suplentes saudí.

"Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocer a los futbolistas como rivales es una cosa y entrenarlos es otra", agregó. Por último, sentenció que el objetivo es "construir un equipo que traiga éxitos", pase lo que pase durante el Mundial.

Arabia Saudita vs. Uruguay: ¿cuándo debutan por el grupo H?

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. El inicio del encuentro está fijado para las 19:00 horas de Uruguay.

Con información de EFE