Dónde ver España vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: hora del partido y qué canales lo transmiten

El Mundial 2026 tendrá este lunes 15 de junio de 2026 un cruce de alto interés cuando España enfrente a Cabo Verde por el Grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El partido empieza a las 13:00 horas.

Será el estreno de ambos en la zona. España y Cabo Verde abrirán su camino con el objetivo inmediato de sumar puntos y acomodarse temprano en un grupo que no dará demasiado margen. Los españoles, campeones de Europa, buscarán ponerse el traje de favoritos para ganar este Mundial, mientras que su rival intentará dejar una buena impresión en su primera experiencia mundialista.

Dónde ver el partido entre España y Cabo Verde en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming para todo el territorio uruguayo. Además, Paramount+ tendrá cobertura del certamen y transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo. Este partido también estará disponible en vivo por DAZN, Flow Sports y AUF.TV.

Para ver el partido en vivo desde España, las opciones son: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

España, una de las favoritas a ganar el Mundial

En el plano del historial, los datos disponibles marcan que no hubo enfrentamientos entre estas selecciones debido a la limitada historia de Cabo Verde en grandes torneos internacionales.

España llega con una trayectoria de peso en la UEFA y una historia mundialista marcada por el título de 2010, además de una etapa dorada entre 2008 y 2012 en la que encadenó conquistas europeas y la Copa del Mundo. También suma cuatro Eurocopas, con festejos en 1964, 2008, 2012 y 2024 (última edición).

Con Lamine Yamal como principal figura y otros actores de reparto como Pedri, Ferran Torres, Nico Williams y Mikel Oyarzabal, los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como uno de los principales candidatos a levantar la copa.

Jugadores de la selección de España festejan un gol en el amistoso ante Irak. Foto: EFE

Cabo Verde, integrante de la CAF y conocido como los Tiburones Azules, afrontará una cita histórica: su primera participación mundialista. Su crecimiento reciente tuvo un punto alto con la clasificación a la Copa Africana de Naciones de 2013, donde llegó a cuartos de final, y ahora buscará trasladar ese impulso al escenario más exigente.

La diferencia de recorrido internacional le dará a España el peso de favorita en la previa, aunque Cabo Verde encarará el debut con la ilusión de transformar su primera presencia mundialista en un resultado que le permita competir en la zona desde el arranque.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.