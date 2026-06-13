Sebastián Cáceres y el debut de Uruguay en el Mundial: “El equipo está muy bien, vamos a salir a proponer"

A dos días del debut de Uruguay en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita, Sebastián Cáceres dejó en claro la ilusión que se vive dentro de la concentración celeste en Playa del Carmen. El defensor del América de México reconoció que la cuenta regresiva se hace larga y que la ansiedad empieza a sentirse en el plantel.

“Con las ganas de que ya arranque, de que ya sea lunes. Siempre soñé de chico con poder jugar un Mundial con la selección. Creo que es lo máximo a lo que uno puede aspirar, obviamente también ganarlo”, expresó el zaguero, que disputará su primera Copa del Mundo.

Cáceres aseguró que el equipo llega en un gran momento y se mostró confiado de cara al estreno. “Sé que el equipo está muy bien y lo vamos a hacer bien”, afirmó.

Sobre las virtudes de la selección uruguaya, el defensa remarcó el funcionamiento colectivo como principal fortaleza. “Nuestro fuerte ha sido siempre el hecho de jugar como equipo, en todas las facetas: ofensiva, defensiva y en las transiciones”, explicó.

En cuanto a Arabia Saudita, próximo rival de la Celeste, destacó que se trata de un equipo que busca ser protagonista. “Siempre intenta jugar y siempre propone. Es algo que vamos a tener en cuenta”, señaló.

Consultado sobre si el partido más importante de la fase de grupos es el de España, considerado por muchos el rival más complejo, Cáceres fue contundente: “Para mí, el más importante es el que viene. Hay que ir partido a partido y no adelantarse a las cosas”.

Marcelo Bielsa dándole una indicación concreta a Sebastián Cáceres en el partido frente a Brasil disputado en el Centenario. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP.

El futbolista también confirmó que se encuentra plenamente recuperado de su fractura facial y totalmente adaptado a la máscara protectora que utiliza. “Estoy al 100%, pero con máscara”, aseguró.

Además, adelantó que, más allá del esquema que disponga Marcelo Bielsa, la intención será mantener la identidad del equipo. “Creo que vamos a salir a proponer, a salir con todo. Se ve en los entrenamientos las ganas que tenemos y el trabajo que hemos hecho en toda esta preparación”, dijo.

Por último, pidió no subestimar a ningún rival del torneo y puso como ejemplo el crecimiento de Estados Unidos. “A veces se subestima a estos equipos, pero si mirás jugador por jugador son todos muy buenos. No se puede subestimar a nadie”, concluyó.

Sebastián Cáceres en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @uruguay.

El estreno ante Arabia Saudita aparece como un partido clave para las aspiraciones de Uruguay en el Grupo H. La Celeste sabe que comenzar con una victoria puede marcar el rumbo de la serie antes de los siguientes compromisos frente a Cabo Verde y España.

Por eso, en la interna del plantel el foco está puesto exclusivamente en el lunes, con la convicción de imponer su identidad desde el inicio y dar el primer paso hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.