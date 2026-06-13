¿Hasta dónde va a llegar Uruguay en el Mundial? Cuatro referentes del periodismo deportivo hacen su pronóstico

A pocos días del debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo, crece la expectativa por el rendimiento que podrá alcanzar el equipo en la máxima cita del fútbol. Con un plantel que combina experiencia internacional, figuras consolidadas y una nueva generación que busca dejar su huella, la Celeste vuelve a despertar entusiasmo entre los aficionados y a generar debate entre quienes siguen de cerca la actualidad deportiva. En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro de los principales periodistas deportivos del país para conocer sus pronósticos sobre la actuación de Uruguay en el torneo. A continuación, las opiniones de Federico Buysan, Roberto Moar, Julio Ríos y Federico Paz.

Federico Buysan - periodista

Federico Buysan en El Espectador Deportes. Foto: Ignacio Sánchez.

Aspiro a que Uruguay pueda dar la mejor versión de este plantel. Hay que tratar de pasar de fase y esperar los cruces para competir y seguir avanzando. Se necesita que el equipo tenga salud, un gran despliegue físico y poder imponer lo que pretende Bielsa en cuanto a dónde sale Uruguay a buscar los partidos. Necesitamos que la estructura esté sana: Araújo, Giménez, Bentancur, Núñez, Valverde. Esos jugadores tienen que liderar desde lo futbolístico y desde la presencia anímica. Si ellos dan su mejor versión, Uruguay puede ir sorteando etapas y potenciarse con el campeonato. Me gusta no ir con tanta expectativa y sorprender.

Roberto Moar - periodista

Roberto Moar. Foto: Daniel Ayala para Clínica Pressage.

Cada presencia mundialista de Uruguay dispara una subjetividad que incluye un alto porcentaje de "corazón celeste" en cada opinión. Esta selección dirigida por Bielsa ilusionó al comienzo y se fue desdibujando en medio de distanciamientos, declaraciones inoportunas y un último episodio inesperado: dejar fuera a Nández. Si bien el corazón invita a soñar, y la categoría de varios jugadores también, las últimas presentaciones del combinado abren una gran duda sobre el camino a recorrer más allá de una primera fase que debería ser sorteada sin sobresaltos. Expectativa mesurada y obligación de mejoría para ahuyentar pronósticos de rápido retorno. Para hacer historia, el equipo debe cambiar mucho.

Julio Ríos - periodista

El periodista deportivo Julio Rios. Foto: Leonardo Maine

Hay una expectativa baja en todo el país. Creo que hay que capitalizarlo porque un equipo uruguayo enojado y rebelde termina siendo uno con el peor estado de ánimo para enfrentar. Sabemos todos los inconvenientes que hemos tenido, pero quiero creer que llegado el momento, Uruguay va a sacar a relucir cosas que históricamente ha tenido y, por encima del técnico, va a mostrar una versión competitiva. No puedo saber hasta dónde llega, pero me consta que el umbral de la ilusión es bajo. Desde que soy periodista no recuerdo tan poco ambiente de Mundial. Eso tiene que ver entre otras cosas con que Bielsa destruyó mucho de lo que había hecho Tabárez.

Federico Paz - periodista

Federico Paz. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Cuando juega Uruguay soy biológicamente optimista, aunque a veces la realidad me termina cacheteando. Hay que ver con qué versión de la selección de Bielsa nos encontramos. Este proceso arrancó con buenos rendimientos y resultados, pero después de la Copa América todo se desdibujó. Ahora los ánimos se calmaron y la convivencia mejoró un poco. Yo creo que Uruguay no va a tener dificultades en pasar la fase de grupos y luego irá partido a partido dependiendo el rival que le toque. Tengo la ilusión por las características del plantel que conformó Bielsa de que hagamos un buen papel en la Copa del Mundo. Uruguay tiene con qué.