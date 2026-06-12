El único jugador nacido en Uruguay que está en el Mundial 2026 con otra selección y dividió opiniones

El Mundial 2026 tendrá decenas de historias particulares, pero una de las más llamativas para Uruguay la protagoniza un futbolista nacido en Montevideo que disputará el torneo vistiendo otra camiseta.

Se trata de Gastón Olveira, arquero de 33 años que integrará el plantel de Paraguay y que se convirtió en el único jugador nacido en Uruguay presente en el Mundial 2026 representando a otra selección.

La historia comenzó a construirse hace varios años. Formado en River Plate de Montevideo, Olveira desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol uruguayo hasta que en enero de 2021 llegó a Olimpia de Paraguay.

Lo que inicialmente parecía una experiencia en el exterior terminó transformándose en un vínculo profundo con el país guaraní. Con el paso de las temporadas se consolidó como una de las grandes figuras del club, ganó títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más valorados del campeonato paraguayo.

A mediados de 2025 inició formalmente los trámites de nacionalización. El proceso estuvo vinculado tanto a cuestiones deportivas como personales, ya que llevaba más de cinco años residiendo en Paraguay. Finalmente, el 5 de marzo de 2026 completó la naturalización, juró como ciudadano paraguayo y quedó habilitado para representar a la selección albirroja.

La convocatoria no tardó en llegar. Apenas diez días después de obtener la ciudadanía, Gustavo Alfaro lo incluyó por primera vez en una lista de Paraguay para la fecha FIFA de marzo. El entrenador argentino entendió que el arquero de Olimpia podía aportar experiencia y competencia en un puesto clave de cara a la preparación mundialista.

Gastón Olveira en su debut con la selección de Paraguay, ante Grecia. Foto: @albirroja.

Olveira ya había tenido un vínculo con la selección uruguaya en categorías juveniles. Integró el plantel sub-22 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015 y también estuvo en distintas convocatorias celestes, aunque nunca llegó a disputar partidos oficiales con la selección mayor. Esa situación le permitió, según la reglamentación FIFA, representar posteriormente a Paraguay.

El arquero nunca ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de jugar el Mundial. Incluso antes de completar la nacionalización reconoció públicamente que le ilusionaba integrar la selección paraguaya en la máxima cita del fútbol. Su sueño terminó convirtiéndose en realidad pocos meses después.

La presencia de Olveira en la lista mundialista no estuvo exenta de debate en Paraguay. Tras su nacionalización y posterior convocatoria de Gustavo Alfaro, parte de la prensa y los hinchas comenzaron a discutir si el arquero de Olimpia merecía quedarse con la titularidad por delante de referentes históricos como Roberto "Gatito" Fernández o de Orlando Gill que en San Lorenzo ha demostrado muy buenas condiciones.

El uruguayo Gastón Olveira, arquero de Olimpia de Paraguay. Foto: Club Olimpia

Mientras algunos sostienen que el uruguayo nacionalizado llega en un mejor momento futbolístico y fue elegido mejor arquero del fútbol paraguayo en las últimas temporadas, otros consideran que la experiencia internacional de Fernández debería pesar en una Copa del Mundo.

En un torneo repleto de estrellas y grandes nombres, la historia de Gastón Olveira sobresale por su singularidad: un montevideano que perseguía el sueño mundialista, encontró su oportunidad en Paraguay y hoy se prepara para vivir la Copa del Mundo desde el arco de la Albirroja.