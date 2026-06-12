Japón pierde a su capitán para el Mundial 2026: Wataru Endo se lesionó y anunció su retiro de la selección

La selección de Japón recibió una de las noticias más duras en la antesala del Mundial 2026. Wataru Endo, capitán y una de las principales figuras del combinado asiático, confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo por la lesión que arrastra desde hace varias semanas y, además, anunció su retiro definitivo de la selección nacional.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el volante del Liverpool de Inglaterra señaló que hizo todo lo posible para llegar en condiciones al torneo y aseguró que no tiene arrepentimientos por el esfuerzo realizado durante su recuperación.

“Por supuesto que me duele no poder jugar este Mundial, pero estoy orgulloso de haber crecido junto a este grupo y de haber liderado a un equipo capaz de proponerse ganar una Copa del Mundo”, expresó Endo en una carta que rápidamente generó repercusión entre los aficionados japoneses.

El futbolista de 33 años destacó la evolución de Japón desde la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se mostró convencido de que el equipo tiene las condiciones para superar cualquier adversidad y realizar una actuación histórica en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La mayor sorpresa llegó sobre el final de su comunicado, cuando anunció que también pondrá punto final a su trayectoria internacional. “Con esta etapa también pondré fin a mi carrera en la selección. A partir de ahora apoyaré a Japón como un aficionado más”, escribió.

Endo disputó más de una década con la camiseta japonesa y se transformó en uno de los referentes de la generación que llevó al país a consolidarse entre las selecciones más competitivas de Asia.

Su ausencia representa una baja sensible para el equipo dirigido por Hajime Moriyasu, que pierde experiencia, liderazgo y a uno de sus futbolistas más influyentes a pocos días del inicio del Mundial.

Pese al duro golpe, el mediocampista cerró su mensaje con un voto de confianza hacia sus compañeros: “Estoy convencido de que llegará el día en que Japón gane una Copa del Mundo. Creámoslo y apoyemos juntos a la selección”.