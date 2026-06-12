Steven Gerrard se la juega por Uruguay: eligió a la Celeste como la gran sorpresa del Mundial 2026

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el exfutbolista inglés Steven Gerrard compartió sus pronósticos para el certamen y colocó a Uruguay entre las selecciones que pueden dar la nota durante el torneo.

En una dinámica de respuestas rápidas realizada por TNT Sports, el histórico mediocampista fue consultado sobre cuál considera que será la revelación del Mundial y su elección fue contundente: Uruguay.

Gerrard destacó las características de la Celeste y entendió que cuenta con los argumentos necesarios para transformarse en una de las selecciones protagonistas de la competencia.

El exjugador también se animó a anticipar quiénes se llevarán los principales reconocimientos individuales. Para él, Julián Álvarez terminará como máximo goleador del campeonato, mientras que Emiliano Martínez será distinguido como el mejor arquero del Mundial.

Además, Gerrard cree que Lionel Messi volverá a ser determinante en una Copa del Mundo y lo señaló como su candidato para quedarse con el Balón de Oro del torneo, repitiendo una distinción que ya obtuvo en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Entre las jóvenes figuras que podrían marcar la diferencia, el inglés eligió a Lamine Yamal como la gran aparición del campeonato y como el mejor jugador joven de la competencia.

Respecto a la definición del Mundial, Gerrard ubicó a Francia como la principal favorita para levantar el trofeo. De todos modos, remarcó que Argentina aparece muy cerca en la consideración previa y como una de las selecciones con mayores posibilidades de alcanzar el título.

Steven Gerrard gives us his World Cup predictions 🔮 pic.twitter.com/58OLJuWnzj — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 11, 2026

Steven Gerrard conoce muy bien el peso de Uruguay en los Mundiales. El exmediocampista fue titular y capitán de Inglaterra en el recordado encuentro de la fase de grupos del Mundial 2014, cuando la Celeste se impuso 2 a 1 en San Pablo con un doblete de Luis Suárez.

Aquella derrota dejó al conjunto inglés al borde de la eliminación y terminó marcando una de las actuaciones más recordadas de Uruguay en la última década de los Mundiales.