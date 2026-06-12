En 24 horas cambió de club y fue convocado de urgencia al Mundial: así reaccionó Marcos Senesi

El fútbol es un deporte muy dinámico y es una de las razones por las cuales atrapa al público y es el más popular en el mundo, pero lo que le ocurrió a Marcos Senesi está a otro nivel. De un día para el otro, cambió de club y fue convocado a último momento en la selección de Argentina para ir al Mundial 2026. Una verdadera locura.

El defensor de 29 años estaba de vacaciones, pero alerta de que en el equipo de Lionel Scaloni había algunos jugadores que estaban llegando con lo justo, desde lo físico, a la Copa del Mundo. Finalmente, Leonardo Balerdi fue dado de baja de la convocatoria y el entrenador de Argentina llamó a Senesi.

“Recién regresamos de las vacaciones en Miami y ahora estamos en Ibiza solo para relajarnos un poco, pero todo este tiempo ninguno de nosotros se apagó. Como si ambos fuéramos conscientes de la situación de la lesión de algún defensor. Durante todo el tiempo de vacaciones, no pudimos disfrutar completamente, solo disfrutar, ¿me entienden?¡Y ahora a Marcos lo han llamado! ¿Estás bromeando?”, comenzó diciendo la novia del futbolista.

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

Kelci-Rose Bowers, que también se dedica al fútbol y es jugadora del Bournemouth, decidió grabar la reacción de Senesi desde el momento en que lo llamaron desde la selección argentina. “Esto es lo que le gusta y por lo que hemos estado rezando todos los días y pensando en ello. Esto es una locura”, manifestó ella, que reaccionó gritando y abrazándose junto al argentino.

La relación entre los dos comenzó en 2024 porque ambos jugaban para el Bournemouth. Pero en estos días locos para Marcos Senessi, también cambió de equipo. Este miércoles fue anunciado por el Tottenham y será compañero de Cuti, Cristian Romero, al igual que en la selección.