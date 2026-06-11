Tras quedar afuera del Mundial 2026, Nahitan Nández disfruta de sus vacaciones con amigos y familia en Uruguay

A tan solo cuatro días de que la selección de Uruguay debute en el Mundial 2026, Nahitan Nández —que quedó afuera de la lista de 26 futbolistas para disputar ese certamen— se lo vio disfrutar sus vacaciones junto a unos amigos y familia en Canelones.

Previo a que se diera a conocer los convocados por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, se reveló que el exjugador de Peñarol no iba a estar entre los elegidos para la competencia más importante a nivel de selecciones que organiza la FIFA.

En ese sentido, Nández aprovecha sus vacaciones tras finalizar su temporada con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Es por esto que el exjugador de Peñarol y Boca Juniors estuvo en un parador ubicado en la Ruta 8 km 61.500, por Canelones, comiendo con amigos y familia.

Nahitan Nández con amigos y familia. Foto: Ricardo Figueredo.

Los números de Nahitan Nández en el ciclo de Marcelo Bielsa

Nahitan Nández frente a Jefferson Savarino en el partido entre Uruguay y Venezuela por las Eliminatorias. Foto: Nicolás Pereyra.

Nahitan Nández era uno de los principales referentes de la selección de Uruguay y todo daba a pensar que era una fija en la lista final de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo. Y más sí se ven los números del argentino al mando de la Celeste.

La etapa del Loco en la Celeste consta de 34 encuentros. Y de esos partidos Nández llegó a disputar un total de 23. Eso sí, la mayoría los hizo como lateral derecho, donde parecía ser una fija en el elenco uruguayo.

Bielsa sobre Nández: "Entiendo el asombro, fue el mejor de la Copa América, pero no hubo nada extradeportivo"

Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de la selección uruguaya este lunes 1 de junio. Foto: Estefanía Leal.

La ausencia que más repercutió en la lista final de 26 jugadores que representarán a la selección de Uruguay en el Mundial 2026 fue la de Nahitan Nández, porque era uno de los referentes del plantel celeste y porque asiduamente fue convocado por Marceo Bielsa durante todo su ciclo.

"Otro tema que quería nombrar es el tema de Nández. Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador", dijo el entrenador argentino al principio, con el objetivo de desmentir las versiones que trascendieron sobre un supuesto mal relacionamiento con el futbolista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

"En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nandez fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad", señaló en conferencia de prensa e incluso admitió que, a su criterio, "en la Copa América (2024) fue el jugador que mejor jugó del equipo".