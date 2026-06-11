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El País Ovación Mundial

Así fue la ceremonia del Mundial: un regalo a cada hincha, ritual de Sudáfrica y cinco espectáculos musicales

A pesar de las actuaciones, de Maná a Shakira, la verdadera estrella de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 fue el estadio Azteca en su tercer Mundial luego de formar parte en 1970 y 1986.

El País
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11/06/2026, 15:40
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Inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México.
Inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México.
Foto: AFP

Comenzó el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y la inauguración fue justa con la historia. La ceremonia fue en suelo mexicano, el país más futbolero de los tres, y la verdadera estrella, más allá de los cinco espectáculos musicales que hubo, fue el estadio Azteca.

Mientras Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el Memo Guillermo Ocha, arquero del Tri, van por su sexta Copa del Mundo, el recito mexicano, que para la organización lleva el nombre de Ciudad de México, está albergando su tercer Mundial luego de formar parte de los de 1970 y 1986. Mientras Estados Unidos tuvo que adaptar sus estadios, en México inició la competencia en uno lleno de historia futbolera.

La ceremonia inaugural ele hizo un guiño a los rituales mexicanos, pero el primero lo hizo Sudáfrica. Los Bafana Bafana, apenas bajaron del ómnibus que los dejó en el Azteca, comenzaron con su clásico baile, a pasos cortitos, cantando y aplaudiendo. México y Sudáfrica, que abrieron la Copa del Mundo 2010, volvieron a ser los elegidos para el puntapié inicial, 16 años después.

La historia de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 que Shakira canta en México y por qué nombra a Uruguay

“¡Pueblos unidos, bienvenidos a México!”, gritó la artista Lila Downs vistiendo un huipil blanco. Esta prenda es típica de México, tiene origen prehispánico y es como una túnica o blusa suelta, generalmente sin mangas y elaborada con tela tejida y decorada con bordados. Los primeros momentos de la ceremonia, con el nombre “Juego de pelota”, mezclaron la pasión por el fútbol y las tradiciones mexicanas. Mexico tendrá tres sedes en el Mundial: el estadio Azteca de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Comenzaron los actos musicales y, después de tanta tradición local, la primera banda tenía que mantener la esencia. El escenario central desplegó una Copa del Mundo enorme con tres escalones a sus lados y en uno de ellos aparecieron Fher Olivera y el resto de los integrantes de Maná para cantar uno de sus clásicos (“Oye mi amor”), que fue entonado al unísono por todo el estadio, que por un momento pareció albergar un recital de rock.

La ceremonia no duró mucho tiempo, pero fue intensa. Apenas terminó Maná se enganchó con el segundo acto que estuvo a cargo del venezolano Danny Ocean y uno de los temas del Mundial: “Partidazo”. Enseguida aparecieron más artistas mexicanos porque Belinda y Los Angeles Azules entonaron “Por Ella”.

El resto del espectáculo musical estuvo a cargo de los colombianos. Primero apareció JBalvin para cantar su popular “Qué calor” y siguió con “I like it”, hasta que llegó el momento que gran parte del público, en el estadio y en sus casas, estaba esperando. Shakira se robó el final de la inauguración haciendo nuevamente el hit del Mundial que volvió a popularizar. Esta vez con “Dai Dai”.

Una vez que culminaron los actos musicales, la lona que cubría el cesped se retiró, los equipos ingresaron para hacer la entrada en calor, pero quedaba un acto musical más antes de que comenzara a rodar la pelota. El italiano Andrea Boccelli y la artista surcoreana-estadounidense EJAE, entonaron "DNA", el himno del Mundial.

Un regalo para cada hincha:

El la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México, hubo un regalo para cada hincha. Cada espectador recibió de regalo un sombrero típico Méxicano. En una Copa del Mundo organizada por tres países, los mexicanos destacan por tradición y pasión futbolera.

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