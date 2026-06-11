Así fue la ceremonia del Mundial: un regalo a cada hincha, ritual de Sudáfrica y cinco espectáculos musicales

Comenzó el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y la inauguración fue justa con la historia. La ceremonia fue en suelo mexicano, el país más futbolero de los tres, y la verdadera estrella, más allá de los cinco espectáculos musicales que hubo, fue el estadio Azteca.

Mientras Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el Memo Guillermo Ocha, arquero del Tri, van por su sexta Copa del Mundo, el recito mexicano, que para la organización lleva el nombre de Ciudad de México, está albergando su tercer Mundial luego de formar parte de los de 1970 y 1986. Mientras Estados Unidos tuvo que adaptar sus estadios, en México inició la competencia en uno lleno de historia futbolera.

La ceremonia inaugural ele hizo un guiño a los rituales mexicanos, pero el primero lo hizo Sudáfrica. Los Bafana Bafana, apenas bajaron del ómnibus que los dejó en el Azteca, comenzaron con su clásico baile, a pasos cortitos, cantando y aplaudiendo. México y Sudáfrica, que abrieron la Copa del Mundo 2010, volvieron a ser los elegidos para el puntapié inicial, 16 años después.

¡LLEGÓ SUDÁFRICA A PURO BAILE! Jugar una Copa del Mundo es mucho más que fútbol, es representar a tu país, tu cultura...



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“¡Pueblos unidos, bienvenidos a México!”, gritó la artista Lila Downs vistiendo un huipil blanco. Esta prenda es típica de México, tiene origen prehispánico y es como una túnica o blusa suelta, generalmente sin mangas y elaborada con tela tejida y decorada con bordados. Los primeros momentos de la ceremonia, con el nombre “Juego de pelota”, mezclaron la pasión por el fútbol y las tradiciones mexicanas. Mexico tendrá tres sedes en el Mundial: el estadio Azteca de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¡AHORA SÍ, ARRANCÓ EL MUNDIAL! 🥹



De esta manera comenzó la inauguración del #MundialEnDSPORTS.



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Comenzaron los actos musicales y, después de tanta tradición local, la primera banda tenía que mantener la esencia. El escenario central desplegó una Copa del Mundo enorme con tres escalones a sus lados y en uno de ellos aparecieron Fher Olivera y el resto de los integrantes de Maná para cantar uno de sus clásicos (“Oye mi amor”), que fue entonado al unísono por todo el estadio, que por un momento pareció albergar un recital de rock.

¡Oye mi amor! 🎸🎶



Así fue como Maná encendió la inauguración del #Mundial2026 con uno de sus más grandes éxitos.



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La ceremonia no duró mucho tiempo, pero fue intensa. Apenas terminó Maná se enganchó con el segundo acto que estuvo a cargo del venezolano Danny Ocean y uno de los temas del Mundial: “Partidazo”. Enseguida aparecieron más artistas mexicanos porque Belinda y Los Angeles Azules entonaron “Por Ella”.

El resto del espectáculo musical estuvo a cargo de los colombianos. Primero apareció JBalvin para cantar su popular “Qué calor” y siguió con “I like it”, hasta que llegó el momento que gran parte del público, en el estadio y en sus casas, estaba esperando. Shakira se robó el final de la inauguración haciendo nuevamente el hit del Mundial que volvió a popularizar. Esta vez con “Dai Dai”.

#MundialEnBlu @shakira volvió a hacer historia en los Mundiales. La artista colombiana se presentó en el Estadio Azteca de Ciudad de México y puso a vibrar al público con "Dai Dai" durante la ceremonia de apertura que precedió el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y… pic.twitter.com/TX6cpgLbkb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2026

Una vez que culminaron los actos musicales, la lona que cubría el cesped se retiró, los equipos ingresaron para hacer la entrada en calor, pero quedaba un acto musical más antes de que comenzara a rodar la pelota. El italiano Andrea Boccelli y la artista surcoreana-estadounidense EJAE, entonaron "DNA", el himno del Mundial.

Un regalo para cada hincha:

El la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México, hubo un regalo para cada hincha. Cada espectador recibió de regalo un sombrero típico Méxicano. En una Copa del Mundo organizada por tres países, los mexicanos destacan por tradición y pasión futbolera.