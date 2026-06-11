La historia de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 que Shakira cantará en México y por qué nombra a Uruguay

Mientras el Mundial 2026 levanta hoy, jueves 11 de junio, su telón en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una de las protagonistas de la ceremonia inaugural será Shakira. La cantante colombiana interpretará por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial de una Copa del Mundo que ya es histórica por varios motivos: será la primera organizada por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y también la primera que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

La actuación marcará un nuevo capítulo en una relación que lleva dos décadas. Después de acompañar los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Shakira vuelve a ponerle voz a una cita mundialista con una canción que, desde su lanzamiento en mayo, tiene más de 110 millones de reproducciones en YouTube. En Spotify, además, acumula 41 millones de escuchas y está en el puesto 49 de las más escuchadas de la plataforma en el mundo.

Grabada junto al músico nigeriano Burna Boy, "Dai Dai" es una canción de casi cuatro minutos que combina afrobeats, dance-pop, ritmos caribeños, worldbeats y reggaetón. La propuesta busca reflejar la diversidad cultural que rodea al fútbol y transmitir un mensaje de superación personal que incluye un guiño a Uruguay.

"Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces / Has sido valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte", canta Shakira al comienzo del tema. Más adelante, Burna Boy suma otra de las ideas centrales de la canción: "Donde hay voluntad, hay un camino".

Ese concepto fue explicado por la propia artista en una entrevista con Vogue. "Cuando me enfrento a la tarea de escribir una canción para el Mundial, entiendo lo que la gente realmente necesita para vivir el momento al máximo", señaló. "Es un buen ritmo, una buena melodía, pero también un mensaje poderoso".

Según contó, la resiliencia y la perseverancia fueron los ejes que guiaron la composición. "Si de algo estoy segura, es de esto: la música y el fútbol mueven a las masas. Ambos despiertan pasión en la gente. Esa pasión es lo que nos une", afirmó.

Para construir esa idea, Shakira reunió a varios colaboradores de peso. Uno de ellos fue Ed Sheeran, quien figura entre los autores de la canción. "Lo llamé y le pregunté si quería escribirla conmigo. Me dijo que escribir algo para el mundo sería su sueño", relató la colombiana. Según explicó, desde el comienzo buscó una mezcla de sonidos que incluyera afrobeat, ritmos caribeños y guitarras. La incorporación de Burna Boy terminó de completar la fórmula.

Más allá de su ritmo festivo, uno de los aspectos que más curiosidad despertó entre los oyentes fue el significado de su título. La expresión "Dai Dai" proviene del italiano y puede traducirse como "Vamos, vamos", una frase habitual en las tribunas y en cualquier competencia deportiva.

Ese espíritu atraviesa todo el estribillo, construido a partir de palabras que transmiten la misma idea en distintos idiomas. Al "dai" italiano se suman el "ikou" japonés, el "dale" español, el "allez" francés y el "let's go" inglés. La combinación funciona como una consigna colectiva y busca representar el carácter global del fútbol.

Shakira en el video de "Dai Dai". Foto: YouTube.

La letra también incluye referencias directas a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte. Entre los nombres mencionados aparecen Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi. Además, la canción hace alusiones a varios de los países participantes del Mundial, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

Entre las selecciones mencionadas también aparece Uruguay, un país que ocupa un lugar particular en su historia. La colombiana cantó en diciembre de 2025 en Montevideo con dos shows históricos en el Estadio Centenario: fue la primera artista en agotar en dos ocasiones el máximo escenario local en una misma gira.

Durante aquellos shows, contó que Uruguay tuvo un rol clave en su camino: fue en su chacra de José Ignacio donde compuso "Waka Waka (This Time for Africa)", el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que hoy tiene 1100 millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip de "Dai Dai" está cargado de guiños a la trayectoria mundialista de la cantante. Allí se la ve junto a cuatro balones que remiten a los torneos que marcaron su vínculo con la Copa del Mundo: Alemania 2006, cuando "Hips Don't Lie" se convirtió en una de las canciones más asociadas al certamen; Sudáfrica 2010, con el fenómeno global de "Waka Waka (This Time for Africa)"; Brasil 2014, con "La La La"; y el Trionda, la pelota oficial de 2026.

Sin embargo, "Dai Dai" busca dejar una huella que vaya más allá de lo musical. Tras el lanzamiento del tema, Shakira anunció que donará el 100 % de sus ganancias al Fondo de Educación de la FIFA. El objetivo es recaudar 100 millones de dólares al finalizar el Mundial para facilitar el acceso a la educación de calidad y al deporte para niños de distintas partes del mundo.

¿A qué hora cantará Shakira en la Ceremonia Inaugural del Mundial?

El primer encuentro de la Copa del Mundo lo disputarán, desde este jueves 11 a las 16.00, las selecciones de México y Sudáfrica, el mismo encuentro que le subió el telón a Sudáfrica 2010. Antes del partido inaugural, que se jugará en el histórico Estado Azteca de la Ciudad de México, a las 14.30 de Uruguay, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura.

La grilla de conciertos estará formada por Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla y, por supuesto, Shakira.