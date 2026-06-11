¿A qué hora es la ceremonia de inauguración del Mundial 2026? Los shows que habrá por día

Se terminó la espera: el Mundial 2026 se comenzará a jugar este jueves 11 de junio de 2026. La ceremonia de inauguración del Mundial tendrá un novedoso formato por tratarse de la primera Copa del Mundo organizada por tres países. Estados Unidos, México y Canadá tendrán su propia ceremonia inaugural.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 16:00 horas en Ciudad de México, con el enfrentamiento de México vs. Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que recibe su tercer Mundial.

A qué hora será la ceremonia de inauguración del Mundial

Antes del partido inaugural, a las 14:30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura. La segunda será el viernes 12 a las 14:30 en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16:00 entre la selección local y la de Bosnia y Herzegovina. La tercera y última está programada para ese mismo día a las 20:30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en la previa del partido de las 22:00 entre el anfitrión y el Paraguay.

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. Foto: SARAH STIER/AFP fotos.

Shows de la ceremonia de inauguración del Mundial

México - 11 de junio a las 14:30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

- 11 de junio a las 14:30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, y Tyla. Canadá - 12 de junio a las 14:30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

- 12 de junio a las 14:30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Estados Unidos - 12 de junio a las 20:30 en el SoFi Stadium (Los Ángeles): La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre internacional que están por anunciarse.

La figura central de estas tres inauguraciones será Shakira, quien interpretará por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, grabada junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)" y en Brasil 2014 con "La La La (Brazil 2014)".

Con información de La Nación/GDA