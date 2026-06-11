México vs. Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026: hora y dónde ver el puntapié del torneo

Se terminó la espera. Las pencas ya se completaron y los hinchas aguardan con ansias que sean las 16:00, la hora señalada para el inicio de un nuevo Mundial. Luego de la primera de las tres ceremonias inaugurales que habrá -una por anfitrión y que en suelo azteca contará con artistas como Maná, J Balvin o Shakira- México y Sudáfrica le darán el puntapié a la Copa del Mundo con el recuerdo de lo que fue el estreno de Sudáfrica 2010, donde se midieron ambas selecciones en lo que fue empate 1-1 en Johannesburgo.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+. Además Canal 5 (TV abierta y cable), AntelTV y Disney+.

Los dirigidos por Javier Aguirre que contarán con el apoyo masivo -también la presión- de los hinchas, saltarán al campo de juego del Estadio Azteca con un equipo que sufrió una importante renovación desde los nombres, pero que intentará ilusionar al público haciéndose fuerte en su casa.

Aguirre fue certero y afirmó: “El handicap de jugar en casa tiene que notarse, con 2.240 metros de altura y la afición a nuestro favor”, dijo “El Vasco” en la conferencia de prensa previa.

“No dudemos de nuestra manera de jugar y de nuestra fortaleza mental. Difícilmente volverán a vivir otro Mundial en casa”, añadió.

Por su parte, Sudáfrica -que volvió a clasificar a un Mundial luego de 24 años, ya que en 2010 jugó por ser anfitrión- se aferra a una generación que logró avanzar directamente a la cita máxima tras liderar su grupo en Eliminatorias evitando, por ejemplo, que clasifique Nigeria. El belga Hugo Broos, entrenador del elenco sudafricano, ya se convirtió en el técnico que más tiempo lleva al frente de los Bafana Bafana y con buen rédito al cosechar 28 victorias, 18 empates y 10 derrotas.

“Habrá 85.000 mexicanos gritando y cantando. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego. Y si podemos hacer eso, si no nos dejamos influenciar por el ruido de 85.000 mexicanos, entonces tendremos un buen partido”, expresó el entrenador.

México vs. Sudáfrica:

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Themba Zwane, Relebohile Mofokeng; Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Estadio: Azteca (Ciudad de México).

Hora: 16:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+. Además Canal 5 (TV abierta y cable), AntelTV y Disney+.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA).

VAR: Nicolás Gallo (COL) y Juan Lara (CHI).

La fecha se cierra con fútbol de trasnoche

Arranca el jueves, pero termina el viernes, al menos para Uruguay. Es que desde las 23:00 será el turno de que Corea del Sur y República Checa le pongan punto final a la primera fecha del Grupo A con un partido entretenido y que tiene a dos selecciones parejas que buscarán, en una serie donde todo puede pasar, pegar primero buscando el liderazgo de la llave.

Los asiáticos dicen presente en la Copa del Mundo con un ataque peligroso comandado por el experimentado Son Heung Min y Lee Kang-In, que viene de ser campeón de Champions League con PSG. Por su parte, los europeos arriban con un mediocampo aguerrido conformado por Vladimir Coufal y Tomas Soucek.

El partido será transmitido por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+.

Corea del Sur vs. República Checa:

Corea: Kim Seung-Gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Kim Tae-Hyeon; Seol Young-Woo, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Lee Tae-Seok; Lee Kang-In, Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan. DT: Myung Bo Hong.

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimr Coufal, Tomas Soucek, Vladimir Darida, David Jurasek; Pavel Sulc, Patrick Schick, Lukas Provod. DT: Miroslav Koubek.

Estadio: Akron (Guadalajara).

Hora: 23:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Amin Mohamed (EGI).

Asistentes: Mahmoud Abouelregal y Ahmed Taha (EGI).

VAR: Mahmoud Ashour (EGI) y Joe Dickerson (USA).