Quiénes juegan el primer partido del Mundial 2026 y los últimos antecedentes de los estrenos coperos

Al igual que en el Mundial de 2010, México y Sudáfrica protagonizarán este jueves el primer partido de la Copa del Mundo. El encuentro que tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 16:00 (hora de Uruguay) dará comienzo al grupo A del torneo mundialista en el cual Uruguay debutará el próximo lunes.

Si bien el campeonato es organizado de forma conjunta por Estados Unidos y Canadá, la selección mexicana fue designada por la FIFA como la encargada de dar el puntapié inicial a causa de que la mayoría de los partidos, incluida la final, se jugarán en territorio estadounidense. Los canadienses, por su parte, enfrentarán en su primer partido a Bosnia y Herzegovina el viernes a las 16:00, mientras que Estados Unidos jugará a las 22:00 frente a Paraguay.

Con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, el estadio Azteca se convierte en el primero de la historia que habrá albergado los partidos inaugurales de tres ediciones distintas de la Copa del Mundo. En 1970, año en el que Uruguay llegaría hasta semifinales, recibió el encuentro entre la anfitriona y la Unión Soviética, mientras que en 1986, hizo lo propio con el partido entre Italia y Bulgaria.

Antecedentes de los últimos debuts mundialistas

Aunque a muchos kilómetros de distancia, el partido que abrió el Mundial de Qatar 2022 también tuvo a un protagonista sudamericano. En aquel partido, jugado un 20 de noviembre porque las condiciones climáticas del país anfitrión obligaron a que la fecha de inicio fuera más tarde de lo normal, Ecuador le ganó 2 a 0 a la selección catarí con un doblete de Enner Valencia, como permite repasar la lista presentada por Sofascore.

Inauguraciones mundialistas desde 1998 Gráfico: Sofascore

Rusia y Arabia Saudita fueron los protagonistas en el primer partido del mundial jugado cuatro años antes (2018). En lo que fue la mayor goleada de la historia de un partido inaugural, compartido con la registrada en el año 1954 entre Brasil y Suecia, rusos golearon a saudíes por 5 a 0. Aquel grupo A lo completaban Egipto y Uruguay, que ganó todos sus partidos y terminó en la primera colocación.

En 2014, Neymar lideró la victoria brasileña frente a Croacia por 3 a 1. La estrella de Brasil se despachó con un doblete y Oscar anotó el tercero para dar vuelta el 1 a 0 inicial del que Marcelo, con el único gol en contra en la historia de un partido inaugural mundialista, había sido culpable.

En la última gran participación Celeste, de 2010, el primer partido enfrentó a los mismos rivales que tendrá en la edición de 2026. Un dato que ilusiona a los hinchas uruguayos es que, cada vez que México estuvo en el primer partido de una Copa del Mundo, Uruguay llegó por lo menos a semifinales del torneo -sucedió en 1970 y 2010-. En esta ocasión, debutará frente a Sudáfrica.

La selección de Alemania fue la primera en jugar para la edición de 2006, venciendo a Costa Rica por 4 a 2, mientras que Francia y Senegal fueron las protagonistas en 2002. Los Galos vencieron 1 a 0 en aquella ocasión. En el año 1998, Brasil le ganó 2 a 1 a Escocia.

Uruguay nunca tuvo la posibilidad de abrir un Mundial pero, según está previsto, lo hará en el Estadio Centenario para la edición de 2030 por la conmemoración de los 100 años del primer Campeonato del Mundo.