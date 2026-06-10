Infantino contó por qué el Mundial 2026 será el “más espectacular de la historia” e hizo un destaque especial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este miércoles que el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos es un momento de alegría, por lo que mostró su felicidad de que la pelota estará "rodando en unas pocas horas" en el partido inaugural entre el combinado Azteca y Sudáfrica este jueves en la capital mexicana.

"Es un momento de alegría, de celebración (...) Estoy muy contento de ver esta pelota rodando en unas pocas horas", dijo Infantino en rueda de prensa desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, un día antes del inicio del Mundial 2026.

"Este es el trofeo más icónico del mundo. El más increíble. Un trofeo que le permite a la gente soñar", remarcó ante los periodistas.

Sobre la relevancia del Mundial en medio de los conflictos bélicos y crisis globales, Infantino reafirmó la importancia del fútbol para acercar a las personas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con la Copa del Mundo. Foto: AFP.

"Creo en la magia y en la potencia del balón de fútbol, de este trofeo de la Copa del Mundo y de estos partidos. Aunque hay personas malas, nuestro mundo necesita emoción positiva. El fútbol puede ayudar, puede hacer que la gente olvide por un rato su realidad", sostuvo ante los periodistas.

El partido inaugural del Mundial 2026 tendrá lugar este jueves entre México y Sudáfrica,

desde la hora 16:00 de Uruguay.

Infantino anticipó que esta edición será una "de las más espectaculares de la historia" porque cuenta con numerosos países con opciones a levantar el trofeo, aunque remarcó que la clave del torneo son los seguidores.

"Son los aficionados, por supuesto, los que hacen que la Copa del Mundo sea lo que es", dijo.

El presidente de la FIFA agradeció, finalmente, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, por su apoyo para la celebración del Mundial de Fútbol.

El arribo de Uruguay a Cancún

Sergio Rochet en el arribo de la selección uruguaya al Fairmont Mayakoba. Foto: Mateo Vázquez.

La selección de Uruguay arribó a Cancún, México, para instalarse y comenzar la recta final de su preparación de la Copa del Mundo. Sobre las 07:00 de Cancún, el Boeing 777 de la empresa Gridiron Air, matriculado N865DA, arribó al aeropuerto local de la base mundialista. Una hora después, la Celeste se hizo presente en el hotel Fairmont Mayakoba.

Pese a que debuta ante Arabia en Estados Unidos, Uruguay se hospedará en este complejo que, en condiciones normales, está a 30 minutos del aeropuerto, donde los esperó un cartel de recibimiento con la siguiente leyenda: "Uruguay, tierra de campeones".

La delegación descendió desde un bus verde: primero bajaron los colaboradores del cuerpo técnico, luego fue el turno de Marcelo Bielsa y el primer jugador en poner un pie en el complejo fue Federico Viñas.

La presencia de uruguayos no falló, ya que el complejo tiene como uno de sus gerentes a un uruguayo, Martín Rodríguez, quien está radicado en México desde 2007. Además, mientras la prensa aguardaba por la llegada del micro, Gonzalo, mexicano y director general del hotel, que dijo ser hincha de Nacional y acudió al recibimiento con su perro Glenn, vestido con la camiseta de Uruguay.

El calendario de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.

Con información de EFE.