“Un hito fundamental”: el importante anuncio que hizo Liverpool por la construcción del Nuevo estadio Belvedere
El Negro de la Cuchilla informó sobre este paso de cara al “crecimiento institucional del club y en la consolidación de un espacio moderno” en el barrio.
Liverpool continúa trabajando de cara a la construcción de su nuevo estadio y por eso hizo un importante anuncio, ya que este jueves “dará inicio la etapa de demolición en el predio del Estadio Belvedere, en el marco del proyecto de construcción del Nuevo Belvedere”.
“Este paso representa un hito fundamental en el crecimiento institucional del club y en la consolidación de un espacio moderno, sustentable y acorde a nuestras aspiraciones deportivas y sociales”, añadió el club negriazul en un comunicado que difundió en sus redes sociales.
Además, agradeció “especialmente a la Intendencia de Montevideo, al Municipio A y al Comunal Zonal 14 por el acompañamiento y la colaboración brindada durante este proceso”.
Liverpool indicó que, “con el objetivo de mantener un canal de diálogo abierto y directo con los vecinos de la zona, se encuentra disponible el correo electrónico estadio@liverpoolfc.com.uy, a través del cual podrán realizar consultas, sugerencias o plantear inquietudes”.
“Seguimos construyendo, entre todos, el futuro de Liverpool”, concluyó el comunicado.
🚧 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗔 𝟭: demolición del Estadio Belvedere.— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) June 10, 2026
🔜 Nuevo Estadio Belvedere pic.twitter.com/JCxMUnsAMw
Esta temporada Liverpool la va jugar como local en el Parque Viera debido a que su escenario, Belvedere, va estar en obras para poder remodelarlo e inaugurarlo de cara al 2027.
El estadio de Liverpool
El pasado 13 de diciembre, José Luis Palma —presidente de Liverpool— llevó a cabo una convocatoria de socios para informarles sobre la construcción del Nuevo Belvedere. Señaló que el estadio "va a latir todo el año y será autosustentable", para que el mantenimiento sea redituable. "El estadio va a estar integrado a la comunidad, vamos a parquear con árboles elegidos por sus colores, con flores de tonalidad azul, tendiendo al negro”, dijo y también remarcó: "No le pedimos nada a la Intendencia (de Montevideo), al contrario, fuimos a dar. Eso se puede lograr gracias al trabajo y la paciencia".
"Se va a llamar Belvedere, un nombre que estará acompañado con el sponsor de la empresa que ponga más dinero. La marca Liverpool es maravillosa, todos quieren asociarse a Liverpool, al éxito bien ganado, al prestigio genuino y eso tiene un valor que se traduce en dólares. El que quiera llevar el nombre de su marca junto al Belvedere, temporariamente por cinco años, deberá pagarlo", dijo Palma, que también admitió que aunque mucha gente le propuso que lo bautizara con su nombre, pero "la vanidad de nadie puede estar por encima de Liverpool", expresó.
La construcción comenzó en el pasado enero y se prolongaría durante aproximadamente 18 meses, es decir que la inauguración está prevista para junio de 2027.
Está encabezado por los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech, que trabajan junto a un profesional responsable del estadio Arena de Baixada del Athletico Paranaense, reinagurado en 2014 para el Mundial de Brasil con condiciones de "estadio FIFA".
Respecto de las tribunas, habrá butacas en las laterales y no en las cabeceras, y estarán completamente techadas con el fin de reducir la "contaminación lumínica y sonora del barrio". En total tendrá una capacidad entre 15.000 y 20.000 espectadores.
-
Se viene el Mundial 2026: simulá cada partido en cada fase y pronosticá quien es el próximo campeón mundial
Playa del Carmen recibe a la selección uruguaya con poco clima mundialista: así es el lugar que eligió Bielsa como sede
Marcelo Bielsa rompió su tradición con la prensa: qué dijo sobre el 11 del debut de Uruguay en el Mundial 2026
¿Encontraste un error?