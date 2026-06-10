“Un hito fundamental”: el importante anuncio que hizo Liverpool por la construcción del Nuevo estadio Belvedere

Liverpool continúa trabajando de cara a la construcción de su nuevo estadio y por eso hizo un importante anuncio, ya que este jueves “dará inicio la etapa de demolición en el predio del Estadio Belvedere, en el marco del proyecto de construcción del Nuevo Belvedere”.

“Este paso representa un hito fundamental en el crecimiento institucional del club y en la consolidación de un espacio moderno, sustentable y acorde a nuestras aspiraciones deportivas y sociales”, añadió el club negriazul en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Además, agradeció “especialmente a la Intendencia de Montevideo, al Municipio A y al Comunal Zonal 14 por el acompañamiento y la colaboración brindada durante este proceso”.

Liverpool indicó que, “con el objetivo de mantener un canal de diálogo abierto y directo con los vecinos de la zona, se encuentra disponible el correo electrónico estadio@liverpoolfc.com.uy, a través del cual podrán realizar consultas, sugerencias o plantear inquietudes”.

“Seguimos construyendo, entre todos, el futuro de Liverpool”, concluyó el comunicado.

🚧 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗔 𝟭: demolición del Estadio Belvedere.



🔜 Nuevo Estadio Belvedere pic.twitter.com/JCxMUnsAMw — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) June 10, 2026

Esta temporada Liverpool la va jugar como local en el Parque Viera debido a que su escenario, Belvedere, va estar en obras para poder remodelarlo e inaugurarlo de cara al 2027.

El estadio de Liverpool

José Luis Palma, presidente de Liverpool. Foto: Darwin Borrelli.

El pasado 13 de diciembre, José Luis Palma —presidente de Liverpool— llevó a cabo una convocatoria de socios para informarles sobre la construcción del Nuevo Belvedere. Señaló que el estadio "va a latir todo el año y será autosustentable", para que el mantenimiento sea redituable. "El estadio va a estar integrado a la comunidad, vamos a parquear con árboles elegidos por sus colores, con flores de tonalidad azul, tendiendo al negro”, dijo y también remarcó: "No le pedimos nada a la Intendencia (de Montevideo), al contrario, fuimos a dar. Eso se puede lograr gracias al trabajo y la paciencia".

"Se va a llamar Belvedere, un nombre que estará acompañado con el sponsor de la empresa que ponga más dinero. La marca Liverpool es maravillosa, todos quieren asociarse a Liverpool, al éxito bien ganado, al prestigio genuino y eso tiene un valor que se traduce en dólares. El que quiera llevar el nombre de su marca junto al Belvedere, temporariamente por cinco años, deberá pagarlo", dijo Palma, que también admitió que aunque mucha gente le propuso que lo bautizara con su nombre, pero "la vanidad de nadie puede estar por encima de Liverpool", expresó.

Popular local y cabinas de transmisión del estadio Belvedere de Liverpool. Foto: El País

La construcción comenzó en el pasado enero y se prolongaría durante aproximadamente 18 meses, es decir que la inauguración está prevista para junio de 2027.

Está encabezado por los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech, que trabajan junto a un profesional responsable del estadio Arena de Baixada del Athletico Paranaense, reinagurado en 2014 para el Mundial de Brasil con condiciones de "estadio FIFA".

Respecto de las tribunas, habrá butacas en las laterales y no en las cabeceras, y estarán completamente techadas con el fin de reducir la "contaminación lumínica y sonora del barrio". En total tendrá una capacidad entre 15.000 y 20.000 espectadores.