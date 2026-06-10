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MUNDIAL 2026

Playa del Carmen recibe a la selección uruguaya con poco clima mundialista: así es el lugar que eligió Bielsa como sede

El balneario mexicano será el lugar de concentración de la delegación uruguaya para este Mundial 2026. Una recorrida por la ciudad previo al arribo de los jugadores uruguayos.

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Juan Pablo Romero
10/06/2026, 12:46
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Juan Pablo Romero
10/06/2026, 12:46
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Playa del Carmen es la ciudad elegida por el equipo de Marcelo Bielsa para sede de este Mundial 2026. Allí entrenarán, vivirán y concentrarán los jugadores de la selección para los partidos en Miami y Guadalajara. En la previa al arribo de la delegación uruguaya, el equipo de enviados de El País y Ovación, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez recorrieron la ciudad para buscar el espíritu mundialista y ver qué opinan los mexicanos de la Copa del Mundo.

Playa del Carmen recibe a Uruguay cumpliendo con lo que pidió Bielsa: reina la calma y hay poco clima de Mundial

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