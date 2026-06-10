Playa del Carmen recibe a la selección uruguaya con poco clima mundialista: así es el lugar que eligió Bielsa como sede

Playa del Carmen es la ciudad elegida por el equipo de Marcelo Bielsa para sede de este Mundial 2026. Allí entrenarán, vivirán y concentrarán los jugadores de la selección para los partidos en Miami y Guadalajara. En la previa al arribo de la delegación uruguaya, el equipo de enviados de El País y Ovación, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez recorrieron la ciudad para buscar el espíritu mundialista y ver qué opinan los mexicanos de la Copa del Mundo.