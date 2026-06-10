Playa del Carmen recibe a Uruguay cumpliendo con lo que pidió Bielsa: reina la calma y hay poco clima de Mundial

La algarabía de los hinchas de anoche en el Aeropuerto de Carrasco por la partida de la selección uruguaya contrastaba de sobre manera a esa hora con la tranquilidad existente en Mayakoba, la zona de Playa del Carmen donde desde este miércoles a primera hora se hospedará la Celeste durante toda la fase de grupos del Mundial 2026, más allá de que lógicamente viajará a Miami y a Guadalajara para enfrentar a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Pese a tener dos partidos en Miami, Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano eligieron el hotel all inclusive Fairmont Mayakoba por tres motivos fundamentales: 1) Evitar trayectos del hotel al lugar del entrenamiento; 2) La tranquilidad del lugar, alejado del bullicio de la Copa del Mundo; 3) La seguridad alrededor del hospedaje, con muchos efectivos policiales e inaccesible para quien no cuenta con un permiso. Todo eso se cumple a rajatabla en el lugar, en una ciudad que apenas está enterada de que en pocas horas empezará un Mundial en su país y donde la mayoría de las personas consultadas por Ovación ni siquiera sabían cuales eran los rivales de la selección mexicana.

Un espectáculo contra el mar en Playa del Carmen. Foto: Mateo Vázquez.

El lugar cuenta con absolutamente todas las comodidades y las canchas están en perfecto estado, tal cual lo exigió el cuerpo técnico, buscando evitar algunas de las molestias que existieron en Miami durante la Copa América de 2024. Una noche en ese hotel -que cuenta con 401 habitaciones- para dos personas con desayuno incluido costaba ayer 905 dólares. Para que usted, lector, se haga solo una idea del predio.

El ingreso al hotel no es exclusiva, ya que por esa entrada también se meten los huéspedes de otros tres hoteles que tiene el complejo, además de contar con tres restaurantes de primer nivel. Es imposible entrar de visita, tampoco se puede recorrer: solo si hay confirmación de hospedaje. Ese lugar, desde hoy, será la casa de la Celeste; ojalá que traiga suerte.

Poco clima de Mundial

En el aeropuerto de Cancún, donde llegaba Uruguay esta mañana, si no estás atento no te das cuenta que hay un Mundial en México. Más allá de que no hay una sede, el merchandising de la Copa del Mundo es prácticamente nulo y en el centro de Playa del Carmen, que queda a poco más de media hora de Cancún, solo alguna tienda cuenta con algo alusivo a la competencia de fútbol. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) permitió el ingreso de los medios al hotel para la llegada del equipo.