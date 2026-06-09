Ronald Araujo volvió a Uruguay: por qué viajó a Madrid, el error de su hermano y cuándo podrá jugar con Uruguay

Ronald Araujo regresó este martes a Montevideo luego de que el domingo, y de manera sorpresiva, viajara a España para someterse a un tratamiento invasivo con el objetivo de acelerar la recuperación de un pequeño desgarro que sufrió en un entrenamiento de la selección de Uruguay en la antesala al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

El defensor de 27 años padece una lesión muscular que seguramente lo deje al margen del debut del equipo de Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo que será este lunes 15 de junio a la hora 19:00 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en la primera jornada del Grupo H.

Este martes por la mañana, el jugador del Barcelona regresó a Montevideo y en diálogo con los medios de comunicación allí presentes, habló sobre el motivo de su viaje a España: “Fui a hacerme un tratamiento a España porque mi gente de confianza está allá. Fui a hacerme un tratamiento que solo existe en Madrid. Prometo prepararme 100% para mejorarme porque sé que soy un jugador importante”.

Acerca de la lesión, el zaguero explicó: “Tengo una pequeña lesión en el gemelo y fue en un entrenamiento. No creo que haya sido por la exigencia de las prácticas porque lo tenemos muy controlado, pero se me vinieron todos los fantasmas del Mundial pasado a la cabeza".

Ronald Araujo también hizo referencia un posteo de su hermano Maikel en redes sociales en el que se dirigió a Marcelo Bielsa: “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”. Sobre eso, el jugador manifestó: “Me enteré de la publicación de mi hermano cuando llegué a España. Es un error suyo y son cosas que no pueden pasar”.

Ronald Araujo durante el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Consultado acerca de su regreso a las canchas y la expectativa por la Copa del Mundo, el defensor contó: “No sabría decir si estoy para el primer partido. No lo puedo asegurar. Pero voy a dar todo de mí para jugar este Mundial”.

Araujo se fue el domingo a España y regresó en la mañana de este martes ya que dijo que su intención nunca fue irse desde Madrid a México: “Yo quería viajar con el equipo. No me siento cansado por los viajes y estoy bien para viajar hoy”.

Cabe recordar que el plantel de la selección de Uruguay cerrará este martes su preparación para el Mundial 2026 en el Complejo Celeste y a la hora 23:00 viajará en vuelo chárter rumbo a Playa del Carmen, donde el equipo de Marcelo Bielsa tendrá su búnker para esperar los partidos que jugará por el Grupo H de la Copa del Mundo.

La selección uruguaya debutará este lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Arabia Saudita desde la hora 19:00 de nuestro país y luego, en ese mismo escenario e idéntico horario, se medirá ante Cabo Verde el domingo 21 de junio para cerrar la fase de grupos el viernes 26 desde la hora 21:00 contra España en Guadalajara.