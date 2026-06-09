Ronald Araujo y una historia que se repite: se perdió 17 de 50 partidos oficiales de Uruguay por lesión

La nueva molestia física que afecta a Ronald Araujo encendió nuevamente las alarmas en la selección uruguaya. A pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el defensor vuelve a estar en duda y crece el temor de que se pierda otro gran torneo con la Celeste.

Los antecedentes explican la preocupación. Desde el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 hasta la actualidad, Uruguay disputó 50 partidos oficiales entre Eliminatorias, Copas América y el Mundial. De ese total, Araújo se perdió 17 encuentros por diferentes lesiones musculares.

El dato impacta porque representa más de un tercio de los partidos oficiales de la selección en ese período. Además, evidencia una constante: el defensor sufrió problemas físicos en todas las competencias oficiales que afrontó Uruguay.

La situación más dolorosa se dio en Qatar 2022. Araujo llegó al Mundial tras una larga recuperación y no pudo disputar ninguno de los tres encuentros que jugó la selección en la fase de grupos. Aquella ausencia fue uno de los golpes más duros para un equipo que tenía en el zaguero del Barcelona a una de sus principales figuras defensivas.

En la Copa América 2021 las lesiones musculares aparecieron nuevamente y le impidieron tener minutos en ese torneo donde estuvo ausente en tres encuentros y en dos fue suplente pero no ingresó.

Tampoco logró completar sin contratiempos las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2022 donde se perdió tres partidos por lesión.

En la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos. Allí apareció convocado en todos los encuentros pero en el cruce de Cuartos de Final ante Brasil tuvo que dejar el campo de juego a los 33 minutos por un problema muscular y luego de esta situación no volvió a tener participación en los posteriores partidos ante Colombia y Canadá.

Por eso la nueva preocupación genera tanta inquietud en el entorno de la selección. Más allá de su jerarquía y liderazgo, los números reflejan que las lesiones se han transformado en el principal rival de Araujo cada vez que Uruguay afronta una gran cita internacional.

Ronald Araujo en el suelo por su lesión en el choque entre Brasil y Argentina. Foto: AFP.

Copa America 2021: En cinco partidos que disputó Uruguay, Araujo estuvo ausente por lesión en tres. En los otros dos estuvo en el banco de suplentes y no tuvo minutos.

Eliminatorias Qatar 2022: 18 partidos disputados en total para Uruguay y tres ausencias por lesión para Ronald.

Mundial 2022: Uruguay quedó eliminado en fase de grupos donde disputó solamente tres partidos y Araujo no estuvo convocado en ninguno por un desgarro en el aductor.

Copa America 2024: Uruguay jugó seis partidos, Ronald Araujo disputó tres encuentros sin problemas pero ante Brasil jugó solo 33 minutos, salió lesionado y en los otros dos no tuvo minutos a raíz de esta lesión.

Eliminatorias Estados Unidos, México y Canadá 2026: 18 partidos en total para la Celeste y Ronald Araujo se perdió ocho encuentros por diferentes lesiones musculares.

En total, la Celeste disputó 50 partidos oficiales en el período comprendido entre las Eliminatorias para Qatar 2022, las Eliminatorias para el Mundial 2026, las Copas América 2021 y 2024 y la Copa del Mundo de Qatar.

De ellos, Ronald Araujo estuvo ausente en 17 por problemas físicos. Una estadística que hoy vuelve a cobrar protagonismo justo cuando Uruguay sueña con llegar lejos en el Mundial y el zaguero del Barcelona podría perderse el debut de Uruguay en la cita mundialista.