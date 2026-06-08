Ronald Araujo sufrió una lesión muscular previo al Mundial y viaja a España para tratamiento express

Este martes, Uruguay parte rumbo a Playa del Carmen donde tendrá la base de su concentración en el marco de la Copa del Mundo y a la espera del debut del próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

Tras conocer la noticia de la desgarro de Giorgian de Arrascaeta —que de todas maneras no lo sacó de la lista del Mundial— se confirmó que el zaguero Ronald Araujo sufrió la misma lesión, según pudo confirmar Ovación con fuentes allegadas al futbolista del Barcelona y que apuntaba a ser titular en el estreno de la Celeste en el certamen.

Según lo confiado a Ovación el defensa sufrió un pequeño desgarro que se constató luego de estudios pertinentes que se le realizaron el fin de semana y que arrojaron rotura fibrilar, más allá de que desde la selección uruguaya le bajaron el tenor a la situación y estiman que no sea tan grave como lo indicaron los primeros resultados. De hecho, la magnitud del evento y el protagonismo de un futbolista como Ronald Araujo llevó a que se realizaran más estudios buscando corroborar las primeras imágenes.

Sin ir más lejos, según lo informó la propia selección uruguaya en un comunicado, "el futbolista recibirá un tratamimento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad" lo que implica un viaje express a España que se dará en las últimas horas, pero que no le impedirá viajar junto al resto del plantel el próximo martes.

Comunicado sobre Ronald Araujo 📄 pic.twitter.com/Obl8NFB8bY — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2026

Esta lesión obliga a que de su recuperación dependerá cuándo podrá estar a la orden del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, aunque también confirma que —al igual que ocurrió con Giorgian de Arrascaeta— Araujo no saldrá de la lista de convocados y formará parte de los 26 futbolistas que representará a Uruguay en la próxima Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Cabe recordar que la lesión —así como también un estado gripal que incluso lo llevó a tener fiebre— fue el motivo por el que no dijo presente en las jornadas de despedida que el plantel de Uruguay tuvo en las últimas horas con los hinchas en Canelones.

La temporada de Ronald Araujo

A nivel de clubes, Ronald Araujo disputó 38 partidos con la camiseta de Barcelona, en los que sumó 1.615 minutos y marcó cuatro goles. Cabe recordar que a principios de 2026, el zaguero se tomó una licencia de algunas semanas luego de atravesar un proceso personal donde decidió hacer énfasis en su salud mental, tras sufrir ansiedad y depresión.

“Aprendí muchísimo de todo lo que me pasó. Fue muy valiente poder decir: ‘Algo me está pasando’. El parar, reconocerlo y trabajarlo. Hoy me siento mejor persona y eso adentro de la cancha se nota. Estoy con ganas”, admitió en su regreso.

A nivel de selección, en la última temporada Araujo disputó tres partidos ya que no fue convocado para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, mientras que fue suplente ante México. Luego disputó los 90 minutos frente a Estados Unidos, todo el partido ante Inglaterra y medio tiempo frente a Argelia.