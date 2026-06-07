Fuera del Mundial: Brasil perdió a Wesley, que fue dado de baja a pocos días de la Copa del Mundo por lesión

La Confederación Brasileña de Fútbol informó este domingo que su lateral derecho Wesley, no formará parte de la convocatoria para el Mundial 2026. El defensor, quedó desafectado de la convocatoria luego de una lesión que sufrió en el último amistoso de la selección brasileña y Éderson, mediocampista del Atalanta, empezará a formar parte del plantel.

El defensor de la Roma, salió lesionado a los 17 minutos del último partido previo a la Copa del Mundo en el que la Canarinha se impuso 2 a 1 frente a Egipto el pasado sábado 6 de junio. Tuvo que ser sustituido por Danilo y se retiró de la cancha entre lágrimas. Este domingo, se realizó una resonancia magnética que constató la “lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo”, según informó la CBF en su comunicado.

A falta de seis días para el debut de Brasil en el Mundial -jugarán su primer partido frente a Marruecos el próximo sábado-, la respuesta de Brasil fue anunciar el cambio entre Wesley, que fue dado de baja de la convocatoria, y anunciar el ingreso de Éderson. "El viaje no siempre sale según lo planeado. Después de la lesión sufrida contra Egipto, Wesley deja nuestra delegación, pero se lleva consigo el respeto, la admiración y el cariño de todo el grupo", comunicó la selección brasileña a través de sus redes sociales.

Por su parte, el lateral de 22 años que se vio obligado a dejar el torneo a causa de su lesión, expresó un mensaje de resiliencia: “Caer es parte del viaje. Volver a levantarme siempre ha sido mi mayor fortaleza”. Además, agregó “Hoy necesito interrumpir un sueño por una lesión. Duele no poder seguir usando la camiseta de la selección brasileña en este momento, pero los que conocen mi historia saben que rendirse nunca fue una opción”.

Éderson, de 26 años, ya fue tenido en cuenta por Carlo Ancelotti en la primera convocatoria presentada para las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, desde ese momento no volvió a formar parte del plantel brasileño. En la actual temporada con su club, el mediocentro jugó un total de 41 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó dos asistencias.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el próximo sábado cuando deba enfrentarse a Marruecos a las 19:00 (hora de Uruguay). Forman parte del grupo C que completan Haití y Escocia.

Con información de AFP