Surfista uruguayo fue atacado por un tiburón en Australia y sobrevivió: "Sentí un fuerte tirón en mi pie"

Un surfista uruguayo de 20 años fue atacado por un tiburón mientras practicaba surf en Australia, donde reside desde hace casi dos años.

El joven, Alejo Santiñaque, relató el episodio a través de sus redes sociales y explicó que el hecho ocurrió a comienzos de junio en Red Cliff, una localidad situada a unos 660 kilómetros al norte de Sídney.

Según contó, se encontraba esperando una ola cuando ocurrió el ataque. “Estaba sentado en mi tabla de surf esperando una ola cuando de repente sentí un duro golpe y un fuerte tirón en mi pie. Un tiburón me había mordido”.

Santiñaque explicó que todo sucedió en cuestión de segundos. “Me tiró al agua y mi respuesta inmediata fue patearlo tan fuerte como pude para hacer que me dejara ir”, recordó.

Tras lograr liberarse, nadó hacia la costa con la preocupación de sufrir un nuevo ataque. “Desde el momento en que me mordieron hasta llegar a la playa, me concentré en lo que necesitaba hacer y evité el pánico”, señaló.

Una vez fuera del agua, recibió asistencia de amigos que se encontraban en la zona y posteriormente fue atendido por personal médico. "Afortunadamente, mis amigos estaban cerca. Tan pronto llegué a la orilla me ayudaron inmediatamente y me aplicaron un torniquete hasta que llegó la ambulancia", relató.

El uruguayo sufrió lesiones de consideración en una de sus piernas. “La mordedura se desgarró a través de la piel y el músculo, se rompió un tendón y dañó algunos otros”, detalló. No obstante, reconoció que las consecuencias pudieron haber sido mucho peores: “Mirando lo graves que pueden ser los ataques de tiburón, sé que me fui ligeramente”.

Pese a la caótica experiencia vivida, Santiñaque aseguró que no responsabiliza al animal por lo ocurrido. Consideró que “el océano es su hogar” y que las personas son “los que estamos entrando en su medio ambiente”. "No guardo ningún resentimiento hacia el tiburón", insistió.

Alejo Santiñaque, el surfista uruguayo que fue atacado por un tiburón. Foto: Facebook

La carta completa del surfista uruguayo

"Hola a todos,

Mi nombre es Alejo, tengo 20 años, originario de Uruguay, y llevo viviendo en Australia casi dos años. Soy el surfista que estuvo involucrado en el ataque de tiburón hace unos días.

He visto a algunas personas preguntando qué pasó, así que quería compartir la historia desde mi perspectiva.

Estaba sentado en mi tabla de surf esperando una ola cuando de repente sentí un duro golpe y un fuerte tirón en mi pie. Un tiburón me había mordido. Todo sucedió increíblemente rápido - no creo que hayan pasado más de dos segundos entre la mordedura y mi reacción. Me tiró al agua, y mi respuesta inmediata fue patearlo tan fuerte como pude para hacer que me dejara ir. En algún momento se enredó en mi correa, que terminó separándose de la tabla por la fuerza del tirón.

Una vez que me solté, nadé lo más rápido que pude hacia mi tabla y la orilla, que afortunadamente estaban en la misma dirección. Esos momentos fueron extremadamente intensos porque no tenía idea de si el tiburón volvería, así que mi único foco era salir del agua.

Afortunadamente, me las arreglé para mantener la calma todo el tiempo. Obviamente fue una situación muy intensa con mucha adrenalina, pero mantener la cabeza despejada fue crucial. Desde el momento en que me mordieron hasta llegar a la playa, me concentré en lo que necesitaba hacer y evité el pánico.

Afortunadamente, mis amigos estaban cerca. Tan pronto llegué a la orilla me ayudaron inmediatamente y me aplicaron un torniquete hasta que llegó la ambulancia. Les estoy increíblemente agradecido por actuar tan rápido y mantener la calma bajo presión.

Considerando lo que podría haber pasado, tuve mucha suerte. La mordedura se desgarró a través de la piel y el músculo, se rompió un tendón y dañó algunos otros, pero falló cualquier arterias principales. Mirando lo graves que pueden ser los ataques de tiburón, sé que me fui ligeramente.

También quiero decir algo que es importante para mí: no guardo ningún resentimiento hacia el tiburón. El océano es su hogar, y nosotros somos los que estamos entrando en su medio ambiente. Como surfistas, nadadores y usuarios del océano, todos sabemos que aunque incidentes como este son extremadamente raros, el riesgo siempre está ahí.

Los tiburones no son villanos ni monstruos. Son animales salvajes y una parte esencial del ecosistema marino. Lo que pasó fue un accidente muy desafortunado, pero eso no cambia el amor y el respeto que siento por el océano.

Esta experiencia me ha dado un aprecio aún mayor por la vida, mis amigos y todos los que me ayudaron ese día. Ahora mi enfoque está en la recuperación y en volver a ponerme de pie.

Gracias por leer".