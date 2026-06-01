Resumen y estadísticas del Giro de Italia histórico de Thomas Silva: 65º de 184 en la general y 3º por puntos
Jonas Vingegaard conquistó la general individual, Paul Magnier la clasificación por puntos, Afonso Eulálio la de jóvenes. Pero hubo también un uruguayo que fue protagonista desde el día uno al 21.
Terminó el Giro de Italia más celeste de sus 109 ediciones. Se terminó —hasta nuevo aviso— la ilusión de levantarse cada mañana a revisar el perfil de la etapa para analizar si se adaptaba o no a las características de nuestro representante. El que primero sorprendió y después malacostumbró a una regularidad nunca antes vista para un uruguayo en la élite del ciclismo mundial.
El joven Thomas Silva Coussán (24 años) hizo historia este año al convertirse en el primer uruguayo en llegar al WorldTour. Si bien existía la expectativa de verlo en una de las grandes vueltas, como el Giro de Italia, lo que ocurrió después superó cualquier pronóstico.
Ganó la segunda etapa y se vistió con la icónica Maglia Rosa durante dos etapas —tres días contando el descanso. Luego sumó un nuevo podio en la quinta etapa (tercero), un top-5 en la octava (cuarto), otro podio en la duodécima (tercero) y un destacado sexto lugar en la etapa 18, tras llegar a definir en un final tan técnico como exigente.
Esa regularidad le permitió destacar en la clasificación por puntos, donde al final culminó tercero, solo por detrás del francés Paul Magnier (ganador de tres etapas al sprint) y Jonathan Milan (ganador de la última etapa en Roma). El uruguayo fue 65º entre 184 ciclistas que largaron la primera etapa del Giro (llegaron 151 a Roma).
A Silva no le tembló el pulso para medirse con los mejores ciclistas del planeta y pelear codo a codo por las posiciones más privilegiadas del pelotón. Atacó y contraatacó sin importar quién estuviera a su lado, como cuando siguió la rueda del propio Jonas Vingegaard en el ascenso de “Il Muro” en la 18ª etapa.
Y quizás haya algo de simbolismo en todo esto, porque aparte de los dos días en los que se lució la Maglia Rosa, Thomas Silva corrió casi todo el Giro vestido de celeste, el color del XDS Astana Team y también el de Uruguay.
Corrió inteligente, fue al frente cuando la carrera lo demandó, se consolidó como figura del pelotón profesional y puso al país en el centro de la conversación ciclística durante tres semanas. Por todo eso, este fue sin discusión el Giro de Italia más celeste de todos.
Clasificación general individual
1º– Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) / 83:22:51
2º– Felix Gall (Decathlon CMS) / +5:22"
3º– Jai Hindley (Red Bull-Bora) / +6:25"
65º– Thomas Silva (XDS Astana Team) / +3:35:10
Clasificación por puntos
1º– Paul Magnier (Soudal Quick-Step) / 200 puntos
2º– Jonathan Milan (Lidl–Trek) / 153 p.
3º– Thomas Silva (XDS Astana Team) / 99 p.
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