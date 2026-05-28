Luciana Wynants y Paola Silva: las ciclistas uruguayas que coleccionan medallas en la Copa América de Pista

Lo que se hereda no se roba, dicen, y bajo esa premisa dos chicas sanduceras persiguen su sueño en común de representar a Uruguay en un Mundial de Ciclismo de Pista. Por qué no en unos Juegos Olímpicos, tal como lo hizo Milton Wynants, padre de una y tío de la otra.

Luciana Wynants Castrillón (24 años) y Paola Silva Wynants (26) están en Asunción del Paraguay para correr una fecha más de la Copa América de Pista 2026 que organiza la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), una iniciativa que tiene como objetivo brindarle a los pistares latinos la oportunidad de acumular puntos UCI para clasificar a las principales pruebas a nivel mundial.

Discípulas de Milton desde hace años en el Velódromo de Paysandú, las dos ciclistas compiten en categoría élite tanto en disciplinas de Ruta como Pista, en Uruguay y la región, para el Club Armonía Cycles de Fray Bentos. Las dos son asiduamente protagonistas en el pelotón femenino local y de hecho Luciana es la vigente campeona nacional de Ruta, y de Puntuación, Eliminación en pista; mientras que Paola es la vigente campeona nacional de Scrath y Omnium.

Paola Silva y Luciana Wynants en la Copa América de Ciclismo de Pista 2026. Foto: @Anderson___films

Luciana y Paola en la Copa América de Pista 2026

La Copa América consta de ocho fechas, de las que no pudieron ir a las dos primeras por su lejanía: en Trinidad & Tobago y Colombia. Pero gracias al impulso y respaldo familiar organizaron una especie de gira para estar en las tres siguientes: Santiago de Chile, Lima y ahora Asunción. Solo recibieron algo de apoyo de parte de su club, Armonía, y solo el hospedaje en el Comité Olímpico Paraguayo por su convenio con el Comité Olímpico Uruguayo. Viajaron con Milton como DT e Iván Wynants (hermano de Luciana), quien hace sus primeras armas en el ciclismo de pista.

La fecha en Chile fue la más importante porque fue categorizada UCI C1, la que más puntos otorga. Allí había “casi nivel panamericano”, admitió Paola en diálogo con Ovación. Ella obtuvo medalla de plata en la Eliminación, Luciana plata en la Puntuación, y juntas obtuvieron el bronce en la Madison (competencia que se disputa en parejas).

Luego viajaron hacia el norte y en Lima (Perú) corrieron la segunda fecha, categorizada UCI C2. Entonces Luciana obtuvo el oro en Omnium (disciplina que combina cuatro pruebas) y Paola la plata. En el Scratch obtuvieron oro y bronce, y en Eliminación oro y plata respectivamente.

Hoy comienza la fecha de Asunción con el Omnium: Scratch, Tempo, Eliminación y Puntuación. La fecha en la capital paraguaya, igual que la anterior en Lima, está categorizada como UCI C2.

Sin embargo, no corren pensando en los puntos. "Porque los puntos solo duran un año, en 2027 arrancamos todos de cero. Además clasificar a un Mundial es muy difícil y este año es en China (en octubre), muy lejos", explicó Luciana.

Paola añadió: "Venimos a correr para generar experiencia, de cara para los próximos Odesur (en Rafaela, Argentina, en setiembre). Hay que prepararse porque la clave de la pista es correr. Tiene mucho de táctico, inteligencia, cosas que las aprendes corriendo".

En ese sentido resulta clave que puedan salir a competir en el exterior en velódromos olímpicos: cerrados, con piso flotante de madera y las medidas actuales (250 metros). Cabe recordar que Uruguay tiene cuatro velódromos (Montevideo, Paysandú y Mercedes en funcionamiento, más el de Tabuarembó abandonado), pero todos obsoletos: abiertos, de hormigón y medidas viejas (333 metros).

No obstante, han sumado una cantidad sorprendente de puntos y es algo para destacar, pese a que probablemente no les dé para entrar en la cita mundialista: Paola suma hasta ahora 1767 puntos y ocupa el puesto 60, Luciana suma 1482 y ocupa el puesto 74 del ranking mundial femenino de Endurance. En la clasificación por países, Uruguay está en el lugar 33 con 2746 puntos, la gran mayoría cosechados por la dupla sanducera.

Pero lo dicho: su gran objetivo es estar presentes en los próximos Juegos Sudamericanos (Odesur). "Nos estamos preparando por si se nos da la oportunidad. Después el COU es quien decide cuántos cupos habrá para el ciclismo de pista femenino, y la Federación Ciclista Uruguaya quiénes van".