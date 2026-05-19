Thomas Silva: su estrategia para la contrarreloj, el peso de la Maglia Rosa y "las cabezas que tienen que cambiar"

Hizo historia solo por estar en la largada del Giro de Italia, pero fue un paso más allá: ganó una etapa y se dio el lujo de lucir la icónica Maglia Rosa. Después sumó un podio y un top-5, demostrando que no fue casualidad. Durante el segundo día de descanso, Thomas Silva Coussán habló en exclusiva con Ovación sobre el “sueño cumplido” de codearse con los mejores del mundo.

Este martes larga la contrarreloj individual, de 42 kilómetros y dos puertos de montaña en Toscana, pero sin tanto compromiso, según admitió: "Te planifican un pacing a una potencia estimada para estar dentro del control de tiempo, pero también guardar lo máximo de energía posible".

La clave es que el uruguayo no está en la disputa por la general individual, sino que su objetivo "siempre fue" ir por las etapas que mejor se ajusten a sus características. Por eso sufre más en esas que en las de alta montaña, pese a las dificultades que le pueda deparar el terreno.

Habló de su histórica victoria de etapa, del desgaste físico y mental de llevar la Maglia Rosa, del apoyo incondicional de su familia y de los uruguayos que se ha encontrado en las primeras dos semanas, y también de cómo su irrupción puede cambiar el paradigma del ciclismo uruguayo a nivel mundial: "Esperemos que así sea", asintió.

Thomas Silva tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia. Foto: AFP.

Entrevista completa a Thomas Silva Coussán, el uruguayo que ganó una etapa del Giro de Italia y vistió la Maglia Rosa

-¿Qué se siente lucir la Maglia Rosa del Giro d’Italia?

-No hay palabras para describirlo, son solo sentimientos que sientes cuando la tienes puesta. Un sueño, obviamente, hecho realidad. Se había comentado que yo podía ser “la sorpresa del Giro”, algo así leí por ahí, y poder conseguir una victoria de etapa el segundo día, vestirme de rosa... La verdad que algo increíble que lo confirma un poco.

-Cuando ganaste te golpeaste el casco: ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?

-La verdad, creo que me golpeaba como si fuera un sueño que me quería despertar. Fue algo increíble. Los últimos kilómetros de esa etapa fueron una locura. Muchos ataques, se reventaba la carrera, se juntaba. Yo solo tenía que mantenerme quietito en el grupo y aprovechar mi punta de velocidad si llegábamos juntos.

-¿Era la etapa que tenías marcada para disputar?

-Sabíamos que era una muy buena oportunidad, pero para ganar siempre se te tiene que alinear un poco todo. Pero sí, era uno de los días que teníamos marcado con la cruz.

Thomas Silva, el uruguayo del Astana Team que ganó la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Foto: AFP.

-Hubo una caída grande ese día, pero vos zafaste...

-Sí ese día hubo una caída muy grande y hasta se tuvo que neutralizar la carrera porque se fueron todas las ambulancias. Por suerte sí llegué a frenar justo a tiempo. Y quedé lejos del grupo, por eso menos mal se neutralizó y pude volver a entrar (entre risas).

-Esos son los imponderables que se tienen que alinear...

-Exacto. Yo iba contra la derecha, si en ese momento iba contra la izquierda de la ruta, lo más seguro es que agarraba esa caída. Creo que cuando ves que todo se va alineando, por algo es. Solamente hay que aprovecharlo.

-¿Qué tanto desgaste mental generó llevar la Maglia Rosa, ganar, que todo lo que hicieras fuera histórico; las fotos, comentarios, ser la estrella por unos días?

-Muchísimo. A todo el desgaste de la carrera, sumarle un buen rato entre prensa, control antidoping, que esto, lo otro. Cosas que te van retrasando la recuperación.

CATANZARO (Italy), 12/05/2026.- Uruguayan rider Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wearing the overall leader's pink jersey at the start of the 4th stage of the 109th Giro d'Italia 2026, cycling race over 138 km from Catanzaro to Cosenza, 12 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO LUCA ZENNARO/EFE

-¿Pasó factura para la cuarta etapa?

-Se habían juntado muchas cosas. Veníamos de una etapa bastante exigente, el viaje de Bulgaruia a Italia que llegamos tarde por la noche, al otro día fue el día de descanso. Quizás también, al no tener tanta experiencia, el día de descanso quizás me lo tomé muy de descanso (entre risas). Y bueno al otro día solamente me sentía que no era yo, que no tenía las piernas que tenía que tener. Sí era una subida larga y bastante dura, pero en un día normal creo que podría haber disputado esa etapa. Pero bueno, se dio así y son cosas del ciclismo.

-¿Qué cambió en vos entre la etapa 1 y hoy?

-El único cambio creo que ha sido positivo. Ganar obviamente que te genera mucha más confianza personal. Ahora tengo más ganas y sé que lo puedo hacer. Así que lo único que quiero es repetirlo.

-¿La experiencia de la Vuelta a España 2025 te ha ayudado, por ejemplo, en la carrera por la fuga?

-Sí que me ha servido de mucho esa Vuelta. Sobre saber leer cómo va la general, cómo es el perfil de la etapa, si hay posibilidades de que ese día llegue la fuga y el desgaste valga la pena.

Al otro día de perder la malla sabíamos que era una etapa buena para la fuga, pero iba a ser muy duro entrar porque salimos en una subida de 15 kilómetros. Iba a ser por fuerza, no de casualidad. Cuando vi que estaba en ese grupo de 12/13 corredores, había que intentarlo (ese día llegó tercero).

Thomas Silva bajo lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia 2026. LUCA BETTINI/AFP fotos

-¿Qué etapas sufrís más: las de alta montaña o media, las que disputás?

-Depende de la mentalidad con la que salgas en cada etapa. Porque si es una etapa de alta montaña y el equipo me lo permite pasar lo más fácil posible, sí que es durísimo pero lo llevo relativamente tranquilo. Te quedás en el grupo porque a veces no vale la pena sufrir adelante. Obviamente que no es gratis: a veces son más de cinco horas de carrera y el desgaste está, pero siempre intentamos que sea lo menor posible. Así que los días que más se sufren, por lo menos en mi caso, son las etapas que se me dan bien por mis condiciones, por ejemplo la segunda. Es cuando tengo que hacer todo lo que sé.

-Es decir que no estás atento a la general, sino a lo tuyo: buscar etapas...

-Si, está claro. Era a lo que veníamos: disputar etapas. Se nos dio estar líder de la general pero por otras circunstancias, bien. Pero el objetivo es seguir buscando victorias o puestos de honor.

Por ejemplo la crono de mañana también es prácticamente medio día de descanso (bromeó). Aquí (en el equipo) te planifican un pacing a una potencia estimada para estar dentro del control de tiempo, pero también guardar lo máximo de energía posible.

-Por ejemplo Scaroni, 5º en la general, no puede tomarse esas licencias, ¿no?

-En principio vino Harold Martín López para disputar la general. Scaroni por circunstancias de la carrera está bien colocado y lo está probando, pero va a ser hasta la crono (hoy). Si pierde mucho tiempo va a cambiar el chip e ir por etapas. Es el pensamiento del equipo, pero también del ciclista: quizás por mucho que esté luchando ahora en ese quinto puesto, puede salir del top-10 y, aunque obviamente es muy valioso en una carrera como esta, creo que a ciclistas como él le satisface mucho más el poder ganar. Si ganás dos etapas y hacés el 80 en la general, creo que es mucho más positivo.

La familia de Thomas Silva Coussán en el Giro de Italia con la bandera de Uruguay. MARCO BERTORELLO/AFP fotos

-¿Quiénes de tu familia te están acompañando?

-Ahora están mi padre, mi hermano y mi mujer, y mi perrito (Loki). Y la última semana se va a juntar mi madre, mi suegra y mi mejor amigo Gonzalo. Y también los últimos días he charlado con varios uruguayos. Así que cada vez somos más.

-¿Gritan mucho?

-Sí, se ponen como locos. Al principio no tanto, pero después de la victoria, la Maglia Rosa y todo, ahora el público los quiere. Son más famosos que yo (entre risas).

-¿Vas atento a ver esas dos banderas de Uruguay?

-Sí, obvio. En la salida las veo fácil, pero en carrera cuando venimos por alguna subida o pasamos por alguna ciudad, siempre la voy buscando. Porque no me gusta meterme mucho en lo que van a hacer, así también desconecto un poco, entonces siempre voy atento a ver si los veo.

-¿Qué hablás con los uruguayos que te encuentran?

-Siempre hablamos lo mismo, que es histórico, un orgullo y todo eso. Mucha gente que quizá no sabía nada de ciclismo ni del Giro de Italia, y ahora están viendo la carrera porque se enteraron que un uruguayo pudo ganar. Obviamente que me genera orgullo.

El ciclista uruguayo del equipo XDS Astana, Thomas Silva, celebra al cruzar la línea de meta en la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Foto: LUCA BETTINI/AFP

-¿Sentís que lo que estás logrando puede abrir una puerta para que cambie la percepción del ciclismo uruguayo en el mundo?

-Esperemos que así sea. Obviamente estamos hablando de un logro histórico, muy grande, muy bueno. Pero al final tienen que cambiar las cabezas que tienen que cambiar. A ver si aparece un poco más de apoyo para los jóvenes y puedan seguir viniendo a Europa para probar suerte, y ojalá el día de mañana tengamos muchos más uruguayos por aquí.

-¿Sos consciente de muchos gurises en Uruguay hoy te idolatran?

-No pienso mucho en eso, pero si soy un ejemplo para esos niños obviamente me deja muy contento y esperemos que sea para bien.

-¿Un mensaje para los niños del Codecam?

-Lo primero es que este deporte te tiene que gustar. Y si te gusta, dale para adelante y luchá, que está claro que los sueños se pueden alcanzar.