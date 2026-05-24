Ciclismo: Leonel Rodríguez fue campeón del USA Crits 2026, torneo de ocho fechas en Estados Unidos

Este fin de semana otro ciclista uruguayo fue noticia a nivel internacional porque se consagró campeón de un torneo de ocho fechas en Estados Unidos: Leonel Rodríguez, vigente campeón nacional de ciclismo de Ruta (2026), conquistó el USA Crits 2026.

Se trata de un campeonato de carreras de "criterium" (es decir, en circuitos cerrados) de varias fechas que se disputaron en diferentes ciudades del país norteamericano. Rodríguez corrió para el equipo MC Cycling Team.

Es un torneo que premia a la regularidad a lo largo de las ocho fechas que componen el torneo. Se corrió la primera en Anniston (Alabama); la segunda en Athens y la tercera en Lagrange, ambas en Georgia; la cuarta en Greenville y la quinta en Spartanburg, ambas en Carolina del Sur; la sexta Suwanee (Georgia); y las séptima y octava en Winston–Salem (Carolina del Norte).

El corredor nacido en Vergara (Treinta y Tres), ganador de varias etapas de las pasadas ediciones de Rutas de América y Vuelta Ciclista del Uruguay —además de otro sinfín de "domingueras" a lo largo de la última temporada uruguaya— se impuso en la clasificación general con 1.864 puntos en total, y superó a los corredores del Foundation New York, Bryan Gómez (1.839) y Marcos Méndez (1.836).

Precisamente para el Foundation NY corrió el argentino Lucas Gaday, corredor del pelotón uruguayo desde hace años. Habitualmente rivales en casi todos los pelotones, pero conocidos desde hace mucho tiempo por competir ambos en Uruguay, ambos se tomaron una foto previo a la largada de la penúltima fecha (el pasado viernes) y la compartieron en sus redes sociales.

"Acá pensando cómo nos vamos a cagar a palo. Rivales en todos lados, pero siempre con la mejor onda", expresó el uruguayo mediante una historia de Instagram, que luego compartió su colega argentino.