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El País Ovación Multideportivo

Gran día para el equipo de Thomas Silva en el Giro de Italia: Bettiol ganó la etapa y Astana quedó primero

El italiano se lució en Verbania, su segunda casa, mientas que el uruguayo Silva llegó a 19 minutos del líder y se mantiene en el puesto 68 de la general y quinto en la clasificación de regularidad.

El País
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22/05/2026, 14:16
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Alberto Bettiol, del XDS Astana, ganó la decimotercera etapa del Giro de Italia y el equipo quedó primero.
Alberto Bettiol, del XDS Astana, ganó la decimotercera etapa del Giro de Italia y el equipo quedó primero.
Foto: AFP

Alberto Bettiol, de 32 años, volvió a ganar después de dos años de sequía y se quedó con la decimotercera etapa del Giro de Italia, que benefició al XDS Astana que pasó a quedar primero en la general por equipos. El uruguayo Thomas Silva, que fue tercero en la decimosegunda etapa este jueves, llegó esta vez a 19 minutos del líder, en la posición 87 y se mantiene en el puesto 68 de la clasificación general individual. Mientras tanto, el portugués Afonso Eulálio llegó a 13:06 de Bettiol, en el puesto 17, y sigue vistiendo la maglia rosa como el líder de la general.

Bettiol no ganaba desde el campeonato nacional de 2024 y volvió a levantar los brazos en una meta justo en Verbania, un lugar muy especial para él. “Estaba toda mi familia, mi familia política también. Mi novia es de Verbania, esta es mi segunda casa. Tener a todos aquí: mi hermano, mis padres, mi gente… que siempre están cerca. Ha sido una victoria. y ganar así es algo que voy a tener conmigo para siempre, un recuerdo increíble. No importa si gané hace dos años o más. Si gane así, no me importa esperar dos años”, manifestó.

La victoria del italiano fue muy importante para su equipo. Es el tercer corredor del XDS Astana que gana una etapa de este Giro y el equipo está primero en la general con un rendimiento muy regular de sus corredores. A la victoria de Bettiol se suman la Davide Ballerini en la sexta etapa y, obviamente, el inolvidable triunfo y del uruguayo Silva en el segundo día de competencia. Thomas acumula cuatro etapas dentro de los cinco primeros y tres podios en lo que va del Giro; gran contribuyente para el éxito de su equipo y quinto en la clasificación de regularidad por puntos.

Este viernes, en la decimotercera etapa, Bettiol cruzó la meta después de los 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania con un tiempo de 3:51:33 a una media de 48 km/h. Lo siguieron el noruego Luknessun (Uno X), a 26 segundos, y completó el podio el belga Jasper Stuyven (Soudal), a 44.

Clasificación de la Etapa 13

CiclistaEquipoTiempo
1Alberto BettiolXAT03:51:33
2Andreas LeknessundUXMa 00:00:26
3Jasper StuyvenSOQa 00:00:44

Clasificación general

CiclistaEquipoTiempo
1Afonso EulálioTBV52:15:17
2Jonas Vingegaard RasmussenTVLa 00:00:33
3Thymen ArensmanIGDa 00:02:03

Clasificación por equipos

EquipoTiempo
1XDS ASTANA TEAM156:58:38
2RED BULL - BORA - HANSGROHEa 00:01:09
3TEAM VISMA | LEASE A BIKEa 00:02:42

Clasificación regularidad por puntos

CiclistaEquipoPuntos
1Paul MagnierSOQ130
2Jhonatan Narváez PradoUAD119
3Jonathan MilanLTK76
4Jasper StuyvenSOQ71
5Guillermo Thomas SilvaXAT70

El Giro sigue este sábado y se espera cambio de líder

Este sábado tendrá lugar la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km. Jornada clave de la semana con el retorno de la montaña y final en alto. Cinco puertos en el menú para la batalla por la general.

De salida el ascenso a Saint Barthélemy (1a, 15,7 km al 6,2), antes del ecuador la cota de Doues (3a, 5,8 al 6,2), después las subidas a Lin Noir (1a, 7,5 km al 7) y Verrogne (2a, 5,6 al 6,9) antes de la meta situada en Pila tras una larga subida de primera categoría, de 16,6 km al 7 que desembocan a 1.788 metros de altitud. Se espera cambio de líder.

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