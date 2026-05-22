Gran día para el equipo de Thomas Silva en el Giro de Italia: Bettiol ganó la etapa y Astana quedó primero

Alberto Bettiol, de 32 años, volvió a ganar después de dos años de sequía y se quedó con la decimotercera etapa del Giro de Italia, que benefició al XDS Astana que pasó a quedar primero en la general por equipos. El uruguayo Thomas Silva, que fue tercero en la decimosegunda etapa este jueves, llegó esta vez a 19 minutos del líder, en la posición 87 y se mantiene en el puesto 68 de la clasificación general individual. Mientras tanto, el portugués Afonso Eulálio llegó a 13:06 de Bettiol, en el puesto 17, y sigue vistiendo la maglia rosa como el líder de la general.

Bettiol no ganaba desde el campeonato nacional de 2024 y volvió a levantar los brazos en una meta justo en Verbania, un lugar muy especial para él. “Estaba toda mi familia, mi familia política también. Mi novia es de Verbania, esta es mi segunda casa. Tener a todos aquí: mi hermano, mis padres, mi gente… que siempre están cerca. Ha sido una victoria. y ganar así es algo que voy a tener conmigo para siempre, un recuerdo increíble. No importa si gané hace dos años o más. Si gane así, no me importa esperar dos años”, manifestó.

La victoria del italiano fue muy importante para su equipo. Es el tercer corredor del XDS Astana que gana una etapa de este Giro y el equipo está primero en la general con un rendimiento muy regular de sus corredores. A la victoria de Bettiol se suman la Davide Ballerini en la sexta etapa y, obviamente, el inolvidable triunfo y del uruguayo Silva en el segundo día de competencia. Thomas acumula cuatro etapas dentro de los cinco primeros y tres podios en lo que va del Giro; gran contribuyente para el éxito de su equipo y quinto en la clasificación de regularidad por puntos.

Este viernes, en la decimotercera etapa, Bettiol cruzó la meta después de los 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania con un tiempo de 3:51:33 a una media de 48 km/h. Lo siguieron el noruego Luknessun (Uno X), a 26 segundos, y completó el podio el belga Jasper Stuyven (Soudal), a 44.

🎬 Today gave us a perfect breakaway and a breathtaking duel on the final climb.



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🎬 È il giorno della fuga e di un duello da… pic.twitter.com/S6sh2J1iHA — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2026

Clasificación de la Etapa 13

Ciclista Equipo Tiempo 1 Alberto Bettiol XAT 03:51:33 2 Andreas Leknessund UXM a 00:00:26 3 Jasper Stuyven SOQ a 00:00:44

Clasificación general

Ciclista Equipo Tiempo 1 Afonso Eulálio TBV 52:15:17 2 Jonas Vingegaard Rasmussen TVL a 00:00:33 3 Thymen Arensman IGD a 00:02:03

Clasificación por equipos

Equipo Tiempo 1 XDS ASTANA TEAM 156:58:38 2 RED BULL - BORA - HANSGROHE a 00:01:09 3 TEAM VISMA | LEASE A BIKE a 00:02:42

Clasificación regularidad por puntos

Ciclista Equipo Puntos 1 Paul Magnier SOQ 130 2 Jhonatan Narváez Prado UAD 119 3 Jonathan Milan LTK 76 4 Jasper Stuyven SOQ 71 5 Guillermo Thomas Silva XAT 70

El Giro sigue este sábado y se espera cambio de líder

Este sábado tendrá lugar la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km. Jornada clave de la semana con el retorno de la montaña y final en alto. Cinco puertos en el menú para la batalla por la general.

De salida el ascenso a Saint Barthélemy (1a, 15,7 km al 6,2), antes del ecuador la cota de Doues (3a, 5,8 al 6,2), después las subidas a Lin Noir (1a, 7,5 km al 7) y Verrogne (2a, 5,6 al 6,9) antes de la meta situada en Pila tras una larga subida de primera categoría, de 16,6 km al 7 que desembocan a 1.788 metros de altitud. Se espera cambio de líder.