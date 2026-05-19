Contrarreloj del Giro de Italia: la aplastante victoria de Filippo Ganna y por qué Thomas Silva "guardó piernas"

Pasado el segundo día de descanso del Giro de Italia, los 167 ciclistas que continúan en carrera cambiaron de bicicleta. Hicieron a un lado la de ruta para montar la de crono, la popular "cabra", para correr este martes la contrarreloj individual de 42 kilómetros y tres puertos de montaña en la región de Toscana, que corresponde a la etapa 10 de la ronda italiana.

En la carrera contra el cronómetro fue victoria del máximo favorito: Filippo Ganna, campeón italiano de crono que corre para el equipo Netcompany INEOS, que puso un tiempo de 45:53" (promedio de 54,9 km/h). El especialista paró literalmente los relojes porque le sacó al segundo nada menos que 1:54" y al tercero 1:59".

En el segundo lugar quedó su compañero del INEOS, el neerlandés Thymen Arensman (47:47", promedio de 52,7 km/h), y completó el podio el francés Rémi Cavagna del Groupama - FDJ United (47:52", promedio de 52,6 km/h).

El italiano Filippo Ganna en la contrarreloj del Giro d'Italia 2026. Foto: EFE

Por qué Thomas Silva "guardó piernas" en la contrarreloj

No era una etapa relevante para el uruguayo porque, como explicó ayer lunes en diálogo con Ovación, no está cuidando su lugar en la general individual: "Está claro: vine a disputar etapas. Se nos dio estar líder de la general pero por otras circunstancias, bien. Pero el objetivo es seguir buscando victorias o puestos de honor".

Además, reveló la estrategia que adoptó junto a los directores del Astana para la contrarreloj de este martes: "La crono de mañana también es prácticamente medio día de descanso (bromeó). Aquí (en el equipo) te planifican un pacing a una potencia estimada para estar dentro del control de tiempo, pero también guardar lo máximo de energía posible".

En cambio sus compañeros que sí están corriendo para estar lo más arriba posible en la clasificación, el ecuatoriano Harold Martín López y el italiano Christian Scaroni, no pueden tomarse ese tipo de licencias.

"En principio vino Harold Martín López para disputar la general. Scaroni por circunstancias de la carrera está bien colocado y lo está probando, pero va a ser hasta la crono. Si pierde mucho tiempo va a cambiar el chip e ir por etapas", señaló Thomas.

"Es el pensamiento del equipo, pero también del ciclista: quizás por mucho que esté luchando ahora en ese quinto puesto, puede salir del top-10 y, aunque obviamente es muy valioso en una carrera como esta, creo que a ciclistas como él le satisface mucho más el poder ganar. Si ganás dos etapas y hacés el 80 en la general, creo que es mucho más positivo", agregó para explicar los diferentes objetivos que pueden tener los ciclistas del pelotón.