Nuevo podio del uruguayo Thomas Silva en otro sprint masivo del Giro de Italia: cuarto top-5 en 12 etapas

Thomas Silva volvió a subirse al podio en el Giro d’Italia. El ciclista uruguayo de XDS Astana Team terminó tercero en la etapa 12, en una definición masiva de un pelotón de 58 corredores que arribó apenas 3" detrás del belga Alec Segaert (Bahrain-Victorious), ganador del día.

El corredor del Bahrain-Victorious cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3:53:00, en los 175 kilómetros que conectaron Imperia con Novi Ligure, camino al norte de la bota.

A tres segundos llegaron Toon Aerts y Silva, segundo y tercero respectivamente, en un sprint reducido que volvió a tener al uruguayo entre los protagonistas del día.

🔻 David versus Goliath. Alec versus the peloton. A remarkable effort from a future great 👀



🔻 Davide contro Golia. Alec contro il gruppo. Un'azione da manuale che sa di futuro radioso 👀



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/8Ugow6JccW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2026

Con este resultado, Thomas Silva sumó su cuarto top 5 en la actual edición del Giro. El uruguayo ya había ganado la segunda etapa, fue tercero en la quinta y cuarto en la octava, consolidándose como una de las revelaciones de la carrera y uno de los corredores más regulares de la ronda italiana.

En la clasificación general no hubo cambios importantes entre los favoritos. El portugués Afonso Eulálio continúa como líder con 48:10:38, seguido por Jonas Vingegaard a 33 segundos y Thymen Arensman a 2:03.