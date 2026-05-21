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El País Ovación Multideportivo

Nuevo podio del uruguayo Thomas Silva en otro sprint masivo del Giro de Italia: cuarto top-5 en 12 etapas

El ciclista uruguayo volvió a destacarse en la ronda italiana al finalizar tercero en la etapa 12, consolidándose como una de las grandes revelaciones del Giro de Italia.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
21/05/2026, 13:22
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Cycling: 2026 World Tour, Giro d'Italia: Stage 11: Porcari - Chiavari 195.0 km
The pack rides during the 11th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Porcari and Chiavari, Italy, on May 20, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP)
LUCA BETTINI/AFP fotos

Thomas Silva volvió a subirse al podio en el Giro d’Italia. El ciclista uruguayo de XDS Astana Team terminó tercero en la etapa 12, en una definición masiva de un pelotón de 58 corredores que arribó apenas 3" detrás del belga Alec Segaert (Bahrain-Victorious), ganador del día.

El corredor del Bahrain-Victorious cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3:53:00, en los 175 kilómetros que conectaron Imperia con Novi Ligure, camino al norte de la bota.

Thomas Silva con Ovación desde el Giro de Italia: "Me golpeaba como si fuera un sueño. Ahora sé que lo puedo hacer"

A tres segundos llegaron Toon Aerts y Silva, segundo y tercero respectivamente, en un sprint reducido que volvió a tener al uruguayo entre los protagonistas del día.

Con este resultado, Thomas Silva sumó su cuarto top 5 en la actual edición del Giro. El uruguayo ya había ganado la segunda etapa, fue tercero en la quinta y cuarto en la octava, consolidándose como una de las revelaciones de la carrera y uno de los corredores más regulares de la ronda italiana.

En la clasificación general no hubo cambios importantes entre los favoritos. El portugués Afonso Eulálio continúa como líder con 48:10:38, seguido por Jonas Vingegaard a 33 segundos y Thymen Arensman a 2:03.

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