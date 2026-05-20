Giro de Italia: tercera victoria del ecuatoriano Jhonatan Narváez; Thomas Silva llegó varios minutos después

El ecuatoriano Jhonatan Narváez volvió a demostrar su categoría al ganar la etapa 11 del Giro de Italia 2026, tercera para él en esta edición 109: había ganado la 4ª y la 8ª también, y superó a Richard Carapaz como el ecuatoriano con más victorias de etapa en la ronda italiana. Con la de este miércoles llegó a cinco victorias de etapa en el Giro, una más que su compatriota que conquistó la general del Giro 2019.

Llegó mano a mano con el español Enric Mas, pero el sudamericano fue más rápido en el sprint final y se soltó de manos para festejar cuando cruzó la línea de meta. Unos segundos más atrás completó el podio el italiano Diego Ulissi, compañero de Thomas Silva en el XDS Astana Team.

La undécima fue una etapa con perfil de media-montaña, que tuvo tres puertos: dos de tercera categoría y uno de segunda. Además un último ascenso que fue donde el binomio que definió la carrera se despegó del grupo de punta, y fue donde ocurrió la fuga de la fuga. Se corrieron en total 195 kilómetros entre Porcari (Toscana) y Chiavari (Liguria).

La Maglia Rosa continúa en poder del portugués Afonso Eulálio, que llegó en el grupo de favoritos junto a Jonas Vingegaard, Felix Gall, Thymen Arensman y los demás corredores que disputan los primeros lugares de la general individual.

🔻 They say winning brings confidence. Well Jhonatan Narvaez is full of confidence, as he scores a 3rd win, beating Enric Mas in Chiavari.



🔻Si dice che "vincere aiuta a vincere". Bene, Jhonatan Narvaez ha preso alla lettera questa frase, battendo Enric Mas a Chiavari e… pic.twitter.com/y6jC4Kv5ON — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Cómo le fue a Thomas Silva

En la etapa del día los corredores del Astana que engancharon la fuga fueron los italianos Diego Ulissi y Christian Scaroni, por lo tanto al uruguayo le tocó quedarse en el pelotón en esta oportunidad y no tuvo posibilidades de definir la etapa, pese a que por su perfil de pendientes cortas se ajustaba a sus características.

Es decir que al final fue otra etapa sin sobresaltos para Thomas Silva Coussán, que llegó en un grupo de 18 corredores a 23:49" del ganador, en la posición 95.