"El próximo Beverly-Hills": cofundador de PayPal compró lotes en un exclusivo proyecto de Punta del Este

El magnate tecnológico Peter Thiel, reconocido por fundar la plataforma PayPal junto a Elon Musk, concretó una millonaria inversión inmobiliaria en Uruguay al adquirir cinco lotes en el exclusivo complejo residencial y hotelero Fasano Las Piedras, en Punta del Este.

La operación demandó un desembolso cercano a los US$ 10 millones para el desarrollo de una vivienda de alta gama que priorizará la seguridad y la autosuficiencia, informó FM Gente.

Inversión millonaria en el real estate de Punta del Este

“No me sorprendió conocer sobre esta operación porque Fasano va a ser el próximo Beverly Hills de Uruguay”, comentó Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades. Y agregó: “Las mansiones que se están construyendo ahí tienen un nivel de lujo increíble; no es lo que vimos hasta ahora, esto va a ser high end en serio”.

Según fuentes del sector inmobiliario, otros empresarios del rubro que habrían apostado por el real estate uruguayo son Paolo Ardoino, CEO de Tether, una criptomoneda estable, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense; y Pierpaolo Barbieri, el empresario argentino fundador y CEO de la fintech Ualá y director ejecutivo de Greenmantle, firma de asesoría económica y geopolítica.

Peter Thiel, cofundador de PayPal Foto: La Nación/GDA

La compra de Thiel de cinco lotes en Uruguay no es su primera adquisición en Sudamérica, sino que esta noticia se da semanas después de que se conoció que el empresario -quien fue socio de Elon Musk- es propietario de una casa en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Barrio Parque, por la que pagó US$ 12 millones. La información sobre la compra se supo a pocos días de la llegada de Thiel al país y horas antes de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Exclusividad y naturaleza en Fasano Las Piedras

El complejo residencial elegido por el magnate es desarrollado por la firma brasileña JHSF y abarca una superficie total de 480 hectáreas que lindan con el arroyo Maldonado.

La Locanda Fasano –como se llama el hotel– tiene 10 suites, 28 bungalows, dos villas, dos restaurantes, un spa y es un concepto del icónico empresario hotelero Gero Fasano: “La clave de este proyecto está en la exclusividad. A los compradores les gusta sentir que disfrutan de un espacio al que pocos pueden acceder”, relató un ejecutivo de alto rango de JHSF.

La presidenta de Covello Propiedades, Alejandra Covello, analizó el impacto de esta clase de transacciones en la costa este uruguaya. "No me sorprendió conocer sobre esta operación porque Fasano va a ser el próximo Beverly Hills de Uruguay", afirmó la especialista inmobiliaria. Al respecto de las tendencias constructivas dentro de esta urbanización, la experta añadió que "las mansiones que se están construyendo ahí tienen un nivel de lujo increíble; no es lo que vimos hasta ahora, esto va a ser high end en serio". De esta manera, el balneario incrementa su competitividad frente a otros destinos internacionales.

Peter Thiel mantiene una activa agenda en Sudamérica que incluyó reuniones de alto perfil político. El inversor tecnológico, socio histórico de Elon Musk en los inicios de la economía digital, lidera hoy compañías estratégicas dedicadas al procesamiento de datos a gran escala y la inteligencia artificial orientada a la defensa de organismos gubernamentales.

Con información de La Nación/GDA