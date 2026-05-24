El Giro de Italia llegó a Milán y Dversnes ganó la 15ª etapa: cómo le fue a Thomas Silva y cuántas etapas faltan

El Giro de Italia llegó este domingo a Milán, donde el ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) se impuso después de una larguísima fuga, que llegó segundos adelante del pelotón tras 157 kilómetros de carrera entre las localidades de Voghera y la capital de Lombardia.

En segundo lugar cruzó la línea de meta Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y tercero fue Martin Marcellusi (Bardiani). El danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), tranquilo en el pelotón, no tuvo problemas para conservar su recién estrenada Maglia Rosa.

En una etapa completamente llana, sin más incentivos que el esprint intermedio y el kilómetro Red Bull, el pelotón iba preparado para lo que parecía un largo preludio de la llegada masiva final. Las únicas dificultades podrían estar en los obstáculos típicos del entorno urbano en la ciudad de Milán, por la que transcurrió un circuito al que los ciclistas dieron cuatro vueltas.

Los equipos de los velocistas no querían que se alejara una fuga numerosa ni con nombres relevantes, por lo que controlaron de cerca los primeros intentos. Finalmente, permitieron que se alejara un cuarteto formado por Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais, Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y Fredrik Dversnes (Uno-X), el único no italiano.

Por detrás, el Lidl-Trek de un Jonathan Milan poco protagonista en este Giro no permitió en ningún momento que la ventaja de la fuga superara los tres minutos. El eritreo Amanuel Ghebreigzabhier asumió buena parte de ese trabajo al frente del pelotón. Recibió la ayuda de los gregarios de Paul Magnier en el Soudal y de los de Dylan Groenewegen en el Unibet Rose Rockets.

🔻A thrilling duel between the peloton and the fugitives right down to the final metre: pure spectacle on the Milan circuit!



🔻Un duello palpitante tra il gruppo e i fuggitivi fino all'ultimo metro: spettacolo sul circuito di Milano!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/WQCZullFVZ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2026

Cómo le fue a Thomas Silva este domingo

El uruguayo del XDS Astana Team, Thomas SIlva Coussán, pasó la etapa sin inconvenientes y llegó en el pelotón mayoritario que siguió al cuarteto de punteros.

Por su perfil completamente llano, sin ninguna elevación importante durante todo el recorrido, la carrera no se ajustaba a las características de Thomas porque —pese a su muy buena punta de velocidad— el perfil no fue lo suficientemente duro como para filtrar a los velocistas más potentes del pelotón, quienes usualmente disputan las etapas en cada llegada masiva.

El uruguayo Thomas Silva, del Astana Team, hizo historia al participar del Giro d'Italia Foto: Gentileza

Por ejemplo el francés Paul Magnier del Soudal Quick-Step, el neerlandés Dylan Groenewegen del Unibet Rose Rockets o el danés Tobias Lund Andresen del Decathlon, que cruzaron la raya al frente del pelotón detrás de los cuatro que definieron la etapa.

Después de la segunda semana completa, el Giro alcanza este lunes su tercer y último día de descanso. La competición se reanudará el martes con la decimosexta etapa, entre Bellinzona y Carì (ambas en Suiza), con un recorrido corto (113 kilómetros) pero trufado de puertos de segunda y tercera categoría, y con final en una subida de 11,7 kilómetros al 7,9 % de pendiente media