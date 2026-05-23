Giro de Italia 2026: Vingegaard ganó la etapa 14 y es líder de la general; Thomas Silve quedó en el puesto 88

Thomas Silva acabó la etapa 14 del Giro de Italia 2026 en el puesto 88 al llegar a la meta con un tiempo de cuatro horas, 31 minutos y 31 segundos. El ganador de la prueba de la estación de esquí Plia fue el danés Jonas Vingegaard y logró colocarse como el líder de la general.

Cabe destacar que el uruguayo de 24 años viene llevando a cabo una gran participación en el Giro de Italia, donde logró ganar una etapa —que fue la número dos— y eso le permitió ser el primer ciclista celeste en alcanzar esa gesta.

No solo, sino que en la etapa 12 el ciclista del equipo XDS Astana Team terminó tercero, en una definición masiva de un pelotón de 58 corredores que arribó apenas 3" detrás del belga Alec Segaert (Bahrain-Victorious), ganador del día.

Thomas Silva tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia. Foto: AFP.

Con ese resultado, Silva sumó su cuarto top 5 en la actual edición del Giro. El uruguayo ya había ganado la segunda etapa, fue tercero en la quinta y cuarto en la octava, consolidándose como una de las revelaciones de la carrera y uno de los corredores más regulares de la ronda italiana.

Así fue la etapa 14 del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard tras ganar la etapa 14 del Giro de Italia 2026. Foto: AFP.

Fue el tercer triunfo parcial en esta edición de la Corsa Rosa para el doble ganador del Tour de Francia, que vive su primera participación en el Giro, al término de esta etapa corta (133 kilómetros) pero explosiva, con cinco ascensiones y 4.350 metros de desnivel positivo.

OTRO TRIUNFO PARA EL GRAN DANÉS



Jonas Vingegaard se quedó con la etapa 14 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS, la tercera en todo el torneo para él, y es el líder en la general.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/JGoRyKMKZw — DSPORTS (@DSports) May 23, 2026

Vingegaard (Visma) se impuso con 49 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall.

El portugués Afonso Eulálio, portador de la maglia rosa al inicio del día con 33 segundos sobre Vingegaard, peleó en las cimas alpinas italianas, pero cedió a nueve kilómetros del final, al mismo tiempo que Derek Gee-West, Mathys Rondel y Ben O'Connor, antes de cruzar la meta a 2:49 del ganador. Aun así, el corredor del Bahrain es segundo en la generala 2:26 del danés.

Vingegaard atacó a 4,6 kilómetros de la llegada después de haber hecho trabajar a sus compañeros en cabeza del pelotón durante todo el día para controlar una escapada de una veintena de corredores.

Aunque fuera a costa de llevarlos al límite, como al pobre Tim Rex, cuyo rictus de sufrimiento, el cabeceo y la lengua colgando daban cuenta de la dureza de la subida al Lin Noir (1ª categoría).

Los últimos fugados, entre ellos Giulio Ciccone, fueron alcanzados a cinco kilómetros de la meta en la subida final hacia Pila (16,5 km al 7,1%).

Cuatrocientos metros más adelante, Vingegaard aceleró en cabeza del pequeño grupo de favoritos y, como a finales de la semana pasada en el Blockhaus y en Corno alle Scale, nadie logró seguir su rueda.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) reguló su esfuerzo para limitar los daños y recuperar la tercera plaza de la general, ya a 2:50 de Vingegaard y con 13 segundos de ventaja sobre el neerlandés Thymen Arensman, 6º de la etapa.

Jai Hindley, un renacido Giulio Pellizzari y Michael Storer siguen al acecho de una plaza en el podio.

Con información de EFE